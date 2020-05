Foto: Divulgação Entrada da Praia do Funil, em Miracema do Tocantins

A Prefeitura de Miracema foi comunicada em nota, nesta quinta-feira, 30, pela Associação de Barraqueiros da Praia do Funil (ABPF), que a temporada de praia 2020, que aconteceria de junho a agosto, não acontecerá em razão da pandemia covid-19.

Segundo pesquisa da Fecomércio, a temporada 2019 da Praia do Funil foi a que mais se destacou em público e em valores acessíveis em todo o Estado. A temporada 2020 era esperada com grande expectativa pelos moradores de Miracema e, principalmente, pelos turistas.Segundo informações de Leonardo Pontes, funcionário da Pousada do Funil, os atendimentos da Pousada e do Restaurante Mirante do Funil continuarão funcionando, respeitando as orientações de distanciamento e higienização, recomendadas pelo Ministério da Saúde, podendo ter as atividades suspensas, caso o quadro epidemiológico da covid-19 se agrave no município de Miracema.De acordo com a secretaria de Saúde, até agora, o município teve 02 notificações, as quais já foram descartadas e 22 altas de pacientes que estavam em monitoramento domiciliar, devido a síndromes gripais e segue sem novas notificações.NOTA INSTITUCIONALA Associação de Barraqueiros da Praia do Funil – ABPF, em consonância com as orientações Institucionais dos poderes constituídos frente à Pandemia de COVID 19 pela proliferação do Coronavírus, visando preservar a saúde e incolumidade de todos os veranistas, turistas, clientes e colaboradores deliberou por unanimidade de votos diretos, pela suspensão da Temporada Verão Funil 2020.A medida tem efeito suspensivo quanto aos processos de licenciamento junto aos órgãos da administração pública, bem como das obras de infraestrutura no banco de areia da Praia do Funil com vistas a evitar aglomerações no ambiente, conforme recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS.Agradecemos a parceria estabelecida na construção do turismo e preservação dos recursos naturais da nossa região e esperamos contar com todos na Temporada 2021.Presidente da ABPF