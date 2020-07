Imagem: BBC Milhões no Brasil ainda não têm acesso à água

A possibilidade de entregar ao setor privado o controle do fornecimento de água e do tratamento de esgoto no Brasil foi aprovada pelo Senado na última quarta-feira (24). O modelo, no entanto, não apresentou bons resultados em Manaus e no Tocantins, onde os serviços já são privatizados há duas décadas.

Atualmente, quase metade dos brasileiros não tem acesso a saneamento básico --isso é o equivalente a 101 milhões de pessoas, segundo o Instituto Trata Brasil. Mais de 50 milhões não contam nem com coleta de resíduos. A decisão de quarta foi comemorada pelo relator do projeto, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). Ele garante que até o final de 2033, 99% da população terá acesso à água tratada e 90% à coleta e tratamento de esgoto.Mas a promessa de universalização do serviço nem sempre é garantia de bons resultados, a exemplo do que aconteceu na cidade de Manaus e do estado de Tocantins.Manaus privatizou o setor há exatos 20 anos. Duas décadas depois, apenas 12,5% do esgoto é coletado na cidade e cerca de 600 mil pessoas —o equivalente a 27% da população— não têm acesso à água.O restante do esgoto, ou 87,5% dele, é despejado no rio Negro, em córregos e igarapés. No ranking de 2018 do Trata Brasil para o saneamento básico, Manaus aparecia como a 5ª pior cidade no país.A Ageman (Ouvidoria da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus) divulgou no começo do ano que os serviços de abastecimento de água e esgotamento somaram 91% das reclamações registradas pelo órgão."Não é só o setor privado que resolve. Se resolvesse, Manaus não estaria tão mal colocada no ranking depois de décadas da privatização", afirmou ao UOL o presidente da Aesbe (Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento), Marcus Vinicius Neves.Ao UOL, a Aegea Saneamento afirma que desembolsou R$ 296 milhões "em pouco mais de dois anos", quando assumiu a concessão. Ela diz que 98% da população é atendida com água tratada e que aumentou a capacidade de reserva "para atender 100% da população".Sobre o sistema de esgoto, "os índices atuais representam 20%", um aumento de 7,7% desde que assumiu. A empresa promete investir "R$ 3 bilhões na cidade"; sendo R$ 880 milhões nos primeiros cinco anos, ampliando a coleta "para 80% da população até 2030".No Tocantins, a experiência com a privatização também não gerou bons resultados. A principal companhia de saneamento do estado, responsável pela grande maioria dos municípios, era a Saneatins, privatizada em 1998 após aquisição do Grupo Odebrecht. Depois, teve seus ativos vendidos novamente pela construtora e hoje chama-se BRK Ambiental —autointitulada a maior empresa privada de saneamento básico do país.O modelo tornou-se insustentável em 2010, quando o governo do estado teve de realizar um acordo com a empresa e criar uma autarquia (espécie de empresa pública), a Agência Tocantinense de Saneamento (ATS). O contrato foi colocado em prática em 2013, e a estatal assumiu os serviços de saneamento de 78 dos 139 municípios do estado.A ATS também tem de cuidar das quase 300 mil pessoas que vivem na zona rural —área que demanda mais investimentos. Já a Odebrecht Ambiental (hoje BRK) ficou responsável por 47 cidades, entre as mais populosas —e lucrativas— do estado, incluindo a capital, Palmas. Hoje, apenas 36,6% dos moradores do Tocantins têm acesso à rede de esgoto, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2019.O modelo adotado foi uma espécie de prévia do que a nova norma estabelece: a formação de grupos de municípios para negociar os contratos de licitação com as empresas de saneamento. Como ocorreu no Tocantins, os grupos têm especificidades diferentes (áreas rurais e com moradias irregulares, por exemplo) e perspectiva de lucro também distintas.Os blocos criados a partir da nova lei seriam autarquias intermunicipais, e as cidades não precisam ser necessariamente vizinhas. Há temor de que os blocos menos atrativos sejam preteridos pelas empresas privadas, e apenas as grandes cidades sejam atendidas.O novo marco regulatório usou o exemplo do Tocantins, atirando no Artigo 11 b que a empresa pode devolver parte do trabalho para o município. Se não é viável para o privado, não será para o público.Marcus Vinicius Neves, presidente da AesbeNeves defende que "uma política pública de saneamento por meio de uma parceria de público e privado não se resolve nem com um nem com outro, mas com ambos."O deputado Mecias de Jesus (Republicanos), um dos poucos alinhados à direita que foi contrário ao projeto, demonstrou preocupação com a formação de blocos de municípios e alertou para as fissuras que esse tipo de organização de investimento pode causar. Para ele, o "filé" vai ficar com as empresas privadas, enquanto o interior ficará "à mercê".As cidades do interior "dependerão de investimentos públicos federais ou do estado, e sabemos que neste momento não há recursos disponíveis", disse Jesus, durante a votação que selou a aprovação das mudanças no marco do saneamento.Em nota, a BRK Ambiental afirmou que "o novo marco legal do saneamento vai permitir ampliar a competitividade e aumentar a segurança jurídica aos agentes do setor, que têm capacidade de aportar os R$ 700 bilhões necessários para garantir a universalização dos serviços de água e esgoto no país até 2033, conforme a meta nacional."No Tocantins, a empresa diz que opera cidades de diferentes tamanhos e populações, com uma política de tarifa unificada para todos os locais. "O sistema de tarifa única para todo o Estado funciona como um importante dispositivo para universalizar o serviço em municípios e bairros que não teriam condições de arcar com o custo necessário para adquirir água e esgoto, por conta do desequilíbrio econômico e social."