Fotos: Léo Santana/Arquivo MIRA

Projeto de Resolução foi aprovado em sessão extra

Juninho Play e vereadores na sessão desta segunda, 27.

(Da Redação/MIRA Jornal)

Vereadores de Miracema do Tocantins aprovaram em sessão extraordinária realizada na noite desta segunda-feira, 27, o Projeto de Resolução (PR) nº 002/2020 que dispõe sobre a implantação do Plano de Cargos e Salários dos servidores da Câmara Municipal.“O PCS era um sonho de décadas do s servidores do Legislativo da primeira capital do Estado”, disse o presidente da Câmara, vereador Edilson Tavares/MDB, quando parabenizou os colegas durante a discussão da matéria. Tavares avaliou que a implantação do PCS vai valorizar servidores e contratados da Casa de Leis fazendo justiça principalmente àqueles que trabalham há anos na instituição com provimentos estagnados.Núbio Gomes/PSD, falou de sua satisfação pela ação que beneficia e faz justiça aos servidores da Casa, num momento de turbulência que passa o município. “Tenho orgulho em fazer parte desse Legislativo”, acentuou.Também o líder do prefeito na Câmara, Pedro da Farmácia/PRB, expôs sua satisfação em poder estar ajudando a valorizar os servidores. “Temos vividos momentos bons e momentos ruins, mas os parlamentares unidos, juntos realizam momentos históricos como esse”, ovacionou.O secretário da Mesa Diretora, Natan Fontes/MDB, falou sobre o prazer que sente em poder colaborar com a implantação do PCS para os servidores da Casa. Na oportunidade lembrou que “quer também discutir e votar as reformas da Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara” e lembrou que a Casa precisa cobrar o Código de Postura do Município que está em poder do Ministério Público.“Grandiosa Mesa Diretora”, disse a vereadora Maria Bala/PSL em referencia ao Projeto de Resolução assinado pelos membros, ora aprovado por todos os vereadores em respeito aos servidores. Bala destacou ainda o papel do vereador e criticou aqueles que utilizam as redes sociais para denegrir a imagem do vereador, “Vereador só pede, vereador não executa”, evocou a edil de mais mandato no município, acrescentando que, ”Se candidate e venha ser vereador”.Em apartes, indignados com postagens nas redes sócias, as quais classificam de ‘politiqueiras’ os vereadores anunciaram retrucar nas próximas sessões as difamações a vereadores feitas supostamente por presidentes de associações da cidade.PCSElaborado em 14 Artigos distribuídos em cinco capítulos o PR elenca as Disposições Preliminares, Plano de Cargos e Salários, Qualificação Funcional, Disposições Gerais, Transitórias e Finais e ainda Implementação do PCS no Quadro Geral do Legislativo.O Projeto, que vem assinado pela Mesa Diretora da Câmara (Edilson Lima Tavares/Presidente – Adilson Araujo Gomes/Vice – Natan Fontes da Silva/Secretário), traz em anexo quadros com quantitativos, cargos, atribuições e salários.HOMENAGEMConvidado pelos edis para assentar-se na Tribuna de Honra, o jovem conhecido por Juninho Play, ofereceu momentos de descontração na sessão. Na oportunidade o locutor de rodeio foi registrado em fotografia juntamente com alguns vereadores.