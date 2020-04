Já foram confirmados 2,5 milhões casos de Covid-19 no globo

(De O Globo)

Em 25 de janeiro, a China chegou à marca de mil casos registrados do novo coronavírus. Hoje, o mundo registra mais de 2,5 milhões de casos da doença. Além disso, uma em cada três pessoas ao redor do globo teve de mudar seus hábitos para conter o avanço da pandemia.Ao contrário da Espanha, cuja quarentena foi anunciada em nível nacional no dia 14 de março, quando o país possuía 4,2 mil casos confirmados, no Brasil a medida foi antecipada por alguns estados e municípios. Em São Paulo, a decisão de entrar em quarentena foi anunciada no dia 21 de março, quando o estado tinha 459 casos confirmados, e posta em vigor em 24 de março. Prorrogado, o isolamento deve se manter até o dia 10 de maio.