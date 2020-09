Programação

A 2ª edição da oficina do projeto Mais Mulheres na Política tratará sobre arrecadação de recursos e prestação de contas. Durante o curso, que ocorrerá na quinta-feira (24), as participantes vão aprender como uma candidata deve arrecadar e prestar contas.A atividade será ministrada pela professora Rita Gonçalves, que, além de servidora da Justiça Eleitoral há 32 anos, é especialista em Prestação de Contas Eleitorais e Partidárias e pós-graduada em Direito Eleitoral. Nas viagens que faz pelo país para ministrar cursos, ela fala sobre o regramento das finanças aplicado às práticas das campanhas eleitorais e das agremiações partidárias.A oficina gratuita é voltada a candidatas às Eleições 2020 e suas equipes de campanha. As interessadas em participar podem enviar colaborações e dúvidas para o e-mail: [email protected] A transmissão da oficina ocorrerá em tempo real e poderá ser acompanhada pelo Facebook do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).Com o tema Planejamento de Campanha, a primeira oficina do projeto Mais Mulheres na Política ocorreu no dia 17 de setembro. A programação foi conduzida pela titular da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM), Cristiane Britto, que é especialista em Direito e Marketing Eleitoral e tem 17 anos de experiência na área."A nossa proposta é de fato auxiliar as candidatas. Não queremos aqui trazer informações puramente teóricas. Queremos esclarecer dúvidas. Nesse sentido, gostaria de fazer um chamamento às candidatas e suas respectivas equipes no envio de questões para serem discutidas na oficina. Tenho certeza de que, com a colaboração de todos, teremos uma oficina mais produtiva", afirmou a secretária.Além da secretária, esteve presente a advogada Mônica Lopes que é mestranda em Educação pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), com MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades e pós-graduanda em Direito Público.Oficina sobre arrecadação de recursos e prestação de contasDia: 24 de setembro (quinta-feira)Horário: 19hTransmissão ao vivo pelo Facebook do MMFDH.Para dúvidas e mais informações:Atendimento exclusivo à imprensa:Assessoria de Comunicação Social do MMFDH(61) 99558-9277