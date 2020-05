Foto: Divulgação

(Da Ascom AASJN/Íris Silva)

Pensando na saúde dos integrantes, e considerando o papel social na comunidade, a Associação Ação Social Jesus de Nazaré - AASJN, por meio da quadrilha junina Arrasta Pé do Liberdade, inicia neste sábado, 2, a partir das 14h, distribuição gratuita de máscaras de tecido reutilizáveis para todos os integrantes do grupo.A ação é uma forma de prevenção contra a Covid-19, visando prevenir a saúde da família Arrasta Pé, e seguirá todas as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde - MS no que se refere à segurança dos beneficiários e prevenção contra a doença, como distanciamento e uso de máscaras.A distribuição continuará durante a próxima semana e todos os membros serão beneficiados.O coordenador da junina, Filemon Amorim, lembra que se fosse em período normal, a equipe estava junta, ensaiando e cuidando dos detalhes para apresentações culturais. "Como não é possível, estamos separados, mas unidos, pensando na saúde de cada membro, por isso, esse pequeno gesto tenho certeza fará diferença para nossa equipe". Ressalta Filemom, que ainda reforça "é importante que seja feito o uso correto e higienização da máscara, mantermos o distanciamento social e adoção das medidas de higiene para o combate à COVID-19". Finaliza.Qualquer dúvida sobre a distribuição das máscaras os integrantes deverão entrar em contato com a coordenação da junina: (63) 98402-4201.ObrigatoriedadeEm Palmas Tocantins, de acordo com o Decreto Municipal nº 1.884 de 27 de abril de 2020, a partir de segunda-feira, 4 de maio, será obrigatório o uso de máscara em espaços públicos e terá aplicação de multa para quem descumprir o que orienta o Decreto.Arrasta Pé do LiberdadeA Quadrilha Junina Arrasta Pé do Liberdade compõe os projetos da AASJN, fundada no dia 12 de abril de 2003, na região Norte de Palmas, é composta por cerca de 100 membros, entre brincantes, apoios e coordenação.O grupo junino, já representou a Capital em diversos municípios do País, sendo campeã do Arraiá em 2006. A rainha, Thayná Balduino, em 2019 sagrou campeã municipal e estadual 2019; e na 27ª edição do Arraiá da Capital, foi a segunda colocada; Na classificação do Grupo Especial Arrasta Pé ficou com a 7ª colocação e o título de casal de Reis.Arrasta Pé trabalha temas relacionados aos aspectos regionais, com integrantes oriundos de diversos estados do Brasil, o que proporciona intercâmbio cultural entre os próprios componentes e os vários grupos de quadrilhas juninas que interagem ou mesmo se encontram em disputas.