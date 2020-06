Advogado Flavio Suarte agora é Cidadão Miracemense

Além dos vereadores e imprensa, estiveram presentes os homenageados Flavio Suarte e Marcos

Aurélio e familiares. Também o Coronel Márcio Bandeira esteve prestigiando os homenageados.

Flavio Suarte recebe o título do vereador Núbio Gomes

Marcos Aurélio recebe o titulo do vereador Núbio Gomes

Numa sessão considerada histórica pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Edilson Tavares/MDB, os vereadores da primeira capital do Estado aprovaram, unanimidade, na noite desta segunda-feira, 8, o Projeto de Resolução Nº 006 de autoria do vereador Núbio Gomes/MDB, que outorga ao advogado Flavio Suarte Passos Fernandes, o título de Cidadão Miracemense, pelos inúmeros serviços prestados ao município onde reside com esposa e filhos e trabalha há mais de três décadas.Os parlamentares municipais ainda aprovaram outra PR (Nº005), do mesmo autor, concedendo o título ao empresário Marco Aurélio. Deliberaram alguns requerimentos e discutiram temas de importância para o município.A Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, localizada no Palácio Prefeito Moisés Costa - que outrora sediou a Assembleia Legislativa do Tocantins, onde foi constituída, celebrada e homologada a Carta Magna (Constituição) Estadual e também a primeira Reitoria da Universidade Estadual (Unitins) – mais uma vez, devido à pandemia do coronavirus, não pôde receber o público costumeiro, embora, com devidas precauções conforme orientação dos órgãos de saúde excepcionalmente recebeu os cidadãos homenageados para a cerimônia de outorga, considerada singularmente pelo Legislativo miracemense, como uma Comenda (Benefício concedido antigamente a eclesiásticos e a cavaleiros de ordens militares), devido à importância do ato.TÍTULO IEm sua justificativa, o vereador Núbio Gomes, apresentou um histórico sobre o cidadão e operário do Direito Flavio Suarte, observando que não poderia concluir seu primeiro mandato de vereador, sem fazer justiça a um miracemense de fato e agora de por direito.Flávio Suarte Passos Fernandes, 44 anos, advogado, filho de Salvador Rocha de Passos e Jesilia Suarte Nogueira Passos, é casado com Lucineide Barbosa Chaves Fernandes Suarte, com quem tem três filhos: Luiz Gustavo, Ana Flávia e Arthur Fernandes.Dr. Flávio Suarte, como é conhecido, nasceu em Natividade/TO, em 1.976, mas com apenas seis meses de vida chegou com a família em Miracema (então do Norte) onde morou até 1.982, retornando sete anos depois (1.989), ainda com 13 anos de idade, em definitivo para a então primeira capital do Tocantins.Além da formação em Direito (FAFICH) e aprendizado com o pai - o tenente aposentado da PM Salvador Passos, ex-comandante de Pelotões PM em Natividade e Miracema, como também ex-delegados de ambas as cidades – Flavio Suarte exerceu funções na administração, inclusive como secretário municipal de Miracema do Tocantins, onde foi Procurador do Município por duas oportunidades (2.004 e 2.018).TÍTULO IIMarcos Aurélio Nunes Coêlho, empresário, filho de Marcos Coêlho Neto e Amujacy Arruda Nunes, 53 anos, casado com Cássia Tavares dos Santos Nunes, com quem tem dois filhos: Erton Marcos e Marjella Cibelle.Marcos Aurélio da Roda Livre (bicicletaria), como é conhecido, nasceu em Goiânia/GO, em 1.967, residiu em Araguacema, mas escolheu Miracema para constituir sua vida empresarial com a família.Além de pequeno empresário, Marcos Aurélio é desportista e articulador político. Trabalhou por 15 anos como fiscal da Secretaria da Receita Estadual do Tocantins, exercendo com honradez e moralidade uma função, na época, bastante questionada, em um estado novo, que recebia gente de todo o país.REQUERIMENTOSRequer ao Executivo a troca de encanação de água do PA Irmã Universo.(O vereador não esteve presente)(Secretário) – Requer do Executivo: Que sejam recolhidos, com urgência, os entulhos nas ruas e avenidas do setor Universitário; Que seja viabilizada uma ajuda de custo em combustível de no mínimo 50 litros mensais aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias da Zona Rural de Miracema do Tocantins; Que seja viabilizado a aquisição de motos para os aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias da Zona Rural de Miracema do Tocantins; O 1º secretário também teve aprovado sua Moção de Aplausos aos produtores rurais da região da Serra da Lopa, por terem se unido para recuperar a estrada principal que liga BR 153 a divisa com o município de Abreulândia, passando por várias propriedades rurais.– Requer ao Executivo, em regime de urgência, que seja distribuída Cestas Básicas para famílias cadastradas na Colônia de Pecadores do município; Que seja feito serviços de tapa-buracos na Rua 7 (sete), próximo a Feira Coberta Henos Belmiro Souto, até a Climed; Requer que seja viabilizada Ação de Apoio a classe artística e cultural de Miracema do Tocantins; O presidente ainda teve aprovado sua Moção de Pesar á família Ferreira de Sousa Alves, pelo falecimento de Maria da Guia Ferreira de Sousa Alves, ocorrido dia 4 de junho 2020.