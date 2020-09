(Da AASJN/Íris Silva)

Com o objetivo de arrecadar celular, computador, Notebook, Tablet e carregadores que estejam em perfeito estado de uso, os quais beneficiarão alunos nos diversos projetos da Associação Ação Social Jesus de Nazaré - AASJN, a instituição lançou nesta quinta-feira, 17, o projeto Desapegar Para Transformar.Para viabilização do projeto a instituição busca parcerias com empresários, alunos, colaboradores, associados e demais pessoas da comunidade.O lançamento ocorreu na Formação Continuada virtual denominada A Hora do Conhecimento, realizada todas as quintas-feiras pela AASJN, em homenagem aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.Interessados em doar ou obter informações outras sobre o projeto devem entrar em contato (63) 98456-4291/98456-4390