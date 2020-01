Foto: EBC

(Da EBC/Cintia Moreira)

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfavea, divulgou as estimativas para o setor neste ano. De acordo com o presidente da entidade, Luiz Carlos Moraes, a expectativa é de aumento de 9,4% no licenciamento de automóveis.“A Anfavea está divulgando aqui um crescimento importante para o ano de 2020; um crescimento de 9,4%, podendo atingir três milhões e cinquenta mil unidades licenciadas no Brasil. Esse é um número importante, voltando a demonstrar um otimismo moderado para o mercado brasileiro”, disse.Com esse aquecimento do mercado interno, aponta a entidade, a indústria automobilística espera produzir 7,3% mais veículos que em 2019, mesmo com uma retração nas exportações estimada em 11%.“Nas exportações estamos mais conservadores, entendendo que as crises que os países da América Latina estão passando vão se manter pelo menos no curto prazo e também a questão de falta de competitividade da indústria como um todo vai dificultar as exportações”, conta.Para o setor de máquinas, a Anfavea projeta um crescimento de 5,4% na produção e de 2,9% nas vendas.