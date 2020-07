RONYS ROCHA

A Prefeitura de Miracema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, intensificará a partir desta quarta-feira, 8, as medidas de contenção a disseminação do coronavírus no porto da Balsa que dá acesso ao município de Tocantínia e também no ponto das voadeiras, próximo as rampas do Ponto de Apoio.

(Da Ascom/Juliana Carneiro)

A medida foi reforçada e se faz necessária depois de verificado o aumento no número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 no município vizinho, até o momento com 63 casos confirmados. As prefeituras de Miracema e Tocantínia são parceiras, entre outras questões, no enfrentamento ao coronavírus, inclusive fazem parte de um comitê intermunicipal para discutir e implantar medidas conjuntas para contenção do vírus no período em que aconteceriam as temporadas de praia na região."Como o fluxo de moradores de Tocantínia é grande e contínuo em Miracema, principalmente, na primeira quinzena do mês, por se tratar de um período onde os serviços bancários são mais procurados, a Vigilância Sanitária Municipal (Visa), vinculado à secretaria de Saúde achou prudente instalar essa barreira sanitária no Porto da Balsa, a fim de garantir o controle do vírus e a segurança nas duas cidades", destacou o diretor de Vigilância Sanitária, Éder Maciel.Em Miracema, dos 42 casos confirmados, 37 já estão recuperados e apenas 05 pacientes estão com a doença ativa, destes, dois estão em isolamento domiciliar no município, outros dois, apesar de terem residência fixa no município estão cumprindo o isolamento em outras cidades e um está hospitalizado em Palmas, felizmente se recuperando bem."Estamos convictos de que estes números são reflexos das medidas adotadas pelo município, em concordância com o Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus, as quais devemos cautelosamente continuar respeitando, a fim de contermos uma nova disseminação do vírus em nossa cidade", frisou o secretário Municipal de Saúde, Leal Júnior, que na oportunidade ainda ressaltou que a rede municipal de Saúde possui testes rápidos e que a ausência de um novo surto é legítima e não pela falta de testagem.