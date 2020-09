Hoje o Tocantins contabilizou 259 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 58 das últimas 24h. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data de ontem.

O Tocantins contabilizou 259 novos casos de coronavírus neste domingo (20). A Secretaria Estadual de Saúde informou que houve sete notificações de mortes, mas que os casos ainda estão sendo investigados. De acordo com o boletim epidemiológico, o estado passou a somar 63.423 infectados e, por enquanto, segue com 866 óbitos.



No boletim, a SES informou que o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Tocantins (CIEVS/TO) recebeu nas últimas 24h, sete notificações de óbitos que ainda não poderão ser contabilizados para Covid-19, por estarem aguardando a finalização de investigação epidemiológica. Disse que por causa disso, não haveria alteração no quantitativo de mortes registradas até o momento.



Novos casos

Novos registros da doença foram em 21 cidades do estado. Do total, 66 são de Palmas, que soma 15.360 confirmações e segue sendo o município mais afetado pela Covid-19 no Tocantins. A cidade também tem 134 mortes.



Araguaína é a segunda cidade mais afetada pela pandemia. Com os 126 novos diagnósticos o município chega a 14.635 moradores com a doença e o número de mortes é de 190.



Todos os 139 municípios do Tocantins têm casos confirmados da doença. Veja abaixo as 10 cidades com mais confirmações. A lista completa pode ser encontrada no site sobre o coronavírus da Secretaria de Saúde.



Segundo o SES, do total de casos, 46.178 estão recuperados e 16.379 ainda estão em acompanhamento e isolamento. Atualmente, o Tocantins tem 84 pacientes internados em UTIs públicas e outros 39 em leitos de terapia intensiva particular.



Taxa de ocupação dos hospitais

Os Hospitais Estadual de Combate à Covid-19 e de Campanha de Araguaína apresentavam a maior taxa de ocupação de leitos de UTIs públicos, até as 11h06 deste domingo. As duas unidades estão com 100% de ocupação.Veja abaixo a relação nas maiores unidades.



Hospital Estadual de Combate à Covid-19 – 100% de ocupação

Hospital Municipal de Campanha de Araguaína – 100% de ocupação

Hospital Regional de Araguaína - 71% de ocupação

Hospital Geral de Palmas - 43% de ocupação

Hospital Regional de Augustinópolis - 50% de ocupação

Hospital Regional de Gurupi – 89% de ocupação

Hospital Municipal de Araguaína (UTI pediátrica) - 17% de ocupação

Os dados de estatística hospitalar podem ser conferidos no portal Integra Saúde.



Veja a lista de cidades mais afetadas no Tocantins

Palmas - 15.360 casos e 134 mortes

Araguaína - 14.635 casos e 190 mortes

Gurupi - 3.161 casos e 42 mortes

Colinas do Tocantins - 2.416 casos e 21 mortes

Porto Nacional - 2.374 casos e 42 mortes

Paraíso do Tocantins - 2.105 casos e 41 mortes

Formoso do Araguaia - 1.125 casos e 13 mortes

Guaraí - 936 casos e 17 mortes

Xambioá – 863 casos e 13 mortes

Araguatins – 854 casos e 24 mortes

(Da Ascom TO/ G! TO)