MIRA Jornal

Informação questionada pela coordenação do Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) de Miracema, no final da manhã desta quarta-feira, 27, deixou a população que procura os serviços do órgão bastante preocupada, quando parte da mídia tocantinense noticiou que “um servidor do Detran de Miracema foi diagnosticado com coronavírus”.

Contrapondo as informações, pelo grupo de whatsaap que repercutiu a reportagem, o coordenador do Ciretran da Regional Miracema do Tocantins, administrador Dagoberto Machado lamentou que,“Essa reportagem ai não está divulgando a informação correta. Nós estamos fechado, paralisado momentaneamente, para uma dedetização da Ciretran de Miracema . Teve servidor que teve contato com alguém que foi positivado, mas não tem resultado dessa situação. Assim que tiver todos serão informados ...” .conversou com o coordenador do Ciretran da Regional Miracema do Tocantins, Dagoberto Machado, que negou ter sido procurado por qualquer veículo de comunicação, exceto o MIRA, para falar sobre a verdade do fato.Dagoberto, como é conhecido o administrador de empresas, ratificou ao mirajornal.com que “não temos servidor com caso confirmado. O que existe é um caso suspeito de Covid-19, em monitoramento, aguardando o resultado para quinta-feira (28), razão pela qual decidiu fechar a circunscrição para higienização (dedetizar e desinfetar).O coordenador acredita que a informação publicada pode ter sido passada pela assessoria de comunicação do órgão, mas nenhum contato foi feito com ele para esclarecimentos.Ele conta que uma servidora vinha tendo sintomas de gripe forte, e ela teria lembrado que atendeu uma pessoa que estaria sob suspeita da infecção, razão pela qual foi submetida ao teste e aguarda resultado internada, mas devido o estado gripal. “Qualquer que seja o resultado estarei passando oficialmente”, assegurou.De acordo com Dagoberto Machado, o Ciretran Miracema tem 21 servidores e neste período de pandemia do coronavírus os atendimentos são agendados e seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias, como uso de máscaras, higienização das mãos e do local de trabalho recomendações das autoridades sanitárias, como higienização das mãos e do local de trabalho e uso de máscaras.O coordenado disse que o órgão vai ficar fechado, pelo menos até sexta-feira, para que seja totalmente desinfetado e “estaremos informando a volta dos atendimentos em breve”, concluiu.A Nota publicada pela Ascom (Assessoria de Comunicação) do Detran-TO deu origem as noticias equivocadas sobre o suposto caso ainda não confirmado.voltou a falar com o coordenador Dagoberto Machado, que ratificou a informação. "Independente da nota, reafirmo que não existe ainda caso confirmado e o resultado do exame da servidora somente sai amanhã.":NOTAO Departamento de Trânsito do Tocantins (Detran-TO) informa que um dos servidores lotados na Ciretran de Miracema (Circunscrição Regional de Trânsito de Miracema) foi testado positivo para Covid-19. Por isso, as atividades na Ciretran serão suspensas para a desinfecção do prédio, a partir desta quarta-feira, 27.O Detran-TO esclarece que tem seguido todas as recomendações das autoridades sanitárias, como uso de máscaras, higienização das mãos e do local de trabalho, além do atendimento realizado somente via agendamento, o que diminui expressivamente a circulação de pessoas no local.Todos aqueles que possam ter tido contato com o servidor infectado estão sendo rastreados e o órgão permanecerá fechado até que seja desinfectado, evitando a disseminação do vírus.Orientamos a todos aqueles que haviam solicitado atendimento na Ciretran de Miracema a reagendar o seu horário. O usuário pode buscar atendimento na Ciretran mais próxima ou aguardar a abertura do órgão em Miracema. Todos os agendamentos para atendimento no Detran-TO são realizados através do 0800 649 0154.