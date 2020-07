Foto: Divulgação

Professor e advogado, Ribeiro é o quarto ministro da pasta em pouco mais de um ano e meio de governo



Milton Ribeiro é o novo ministro da Educação. O professor tomou posse, nesta quinta-feira (16), no Palácio do Planalto, em cerimônia virtual conduzida por Jair Bolsonaro.

(Do Brasil 61)

Ribeiro é o quarto ministro a assumir a pasta desde o início do governo. Após várias polêmicas envolvendo os antigos ministros, Milton Ribeiro defendeu, no discurso de posse, o estado laico e declarou que seguirá uma das orientações do presidente, que é priorizar a educação das crianças e o ensino profissionalizante. Ele acrescentou, ainda, que vai dialogar com estudantes e professores.Entre os desafios do ministro, estão a aprovação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano e orientação às redes de ensino em relação à pandemia.O novo ministro da Educação tem 62 anos e nasceu em Santos (SP). É teólogo e advogado, com doutorado em Educação. Milton Ribeiro também é pastor da Igreja Presbiteriana.