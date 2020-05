Fotos: Léo Santana

Parlamentares se previnem contra a Covid-19, mas não páram de atender comunidade

e cumprem sessões regimentais



O Legislativo da primeira capital do Estado, dá inicio na noite desta segunda-feira, 11, a série de sessões ordinárias referentes ao mês de maio de 2020.

Em abril foram realizadas três sessões ordinárias dia 20 e mais duas dia 27, a saber:

Resguardando as orientações protocolares de precauções sobre a Covid-19, em estado de pandemia, decretada pela OMS (Organização Mundial de Saúde), a Câmara Municipal de Miracema do Tocantins vem cumprindo as sessões regimentais, inclusive nos meses de março e abril, quando teve inicio o combate ao novo coronavíris.Obedecendo critérios de proteção contra a Covid-19, a Câmara Municipal de Miracema do Tocantins realizou três sessões ordinárias e consecutivas, na noite da segunda-feira (20), quando foram discutidos requerimentos legislativos, todos aprovados por unanimidade.No final, foi celebrado a oração do Pai Nosso, em interseção ao restabelecimento do vereador Irmão Didan/PRB, acometido por um enfarte na semana passada e ainda encontra-se internado no HGP (Hospital Geral de Palmas) inspirando cuidados.Ainda cumprindo as precauções contra a pandemia do coronavírus, a Câmara de Vereadores da primeira capital do Estado, realizou mais duas sessões contínuas na noite da segunda-feira (27), com a presença de oito dos onze parlamentares da Casa. As ausências fora devidamenteCom a ausência do vice-presidente da Mesa Diretora, Adilson do Correntinho/PP, o colega Cirilo Douglas/PRB assumiu o posto. Já Dr. Ricardo/MDB cumpria plantão médico e Irmão Didan/PRB está em recuperação médica, após vencer um entarfe.Durante as sessões de maio, os vereadores deverão discutir os recursos recebidos e a receber pelo municipio advindos dos governos estadual e federal, para o cambate a Covid-19.De acordo com o presidente da Câmara, vereador Edilson Tavares/MDB, os vereadores vão acompanhar todo o trêmite dos recursos desde o recebimento e aplicação, até como os resultados.Tavares disse ainda aoque é exigência do TCE (Tribunal de Contas do Estado) e da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o Executivo mantenha essas informações no Portal de Transparência da Prefeitura, devidamente atualizadas e a Casa de Leis do municíopio vai fiscalizar e tomar medidas cabíveis se não houver cumprimento.