MIRA Jornal

Foto: Divulgação TSEBarroso tomou posse na presidência do TSE por mais um biênio, até 2022.

(Da Ascom Conjur/Fernanda Valente)

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, tomou posse nesta segunda-feira (25/5) como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O vice será o ministro Luiz Edson Fachin, também do Supremo. Caberá a eles a condução da corte durante as eleições municipais deste ano e a preparação do pleito de 2022.Por causa da epidemia provocada pelo coronavírus, a posse aconteceu virtualmente, sem convidados ou plateia presencial. Além do presidente e vice, estavam no Plenário do TSE a ministra Rosa Weber, agora ex-presidente da corte, e o ministro Luis Felipe Salomão — com distanciamento de dois metros entre os ministros.Salomão foi escolhido para dar as boas-vindas ao presidente e, em seu discurso, destacou características pessoais de Barroso, relembrou da trajetória acadêmia e profissional do ministro e contou de momentos em que ambos atuaram juntos. Clique aqui para ler o discurso.Já Barroso, comemorou o "reinado da Constituição" e defendeu que o Brasil não pode retroceder. "Precisamos de denominadores comuns e patrióticos. Pontes, e não muros. Diálogo, em vez de confronto. Razão pública no lugar das paixões extremadas". Leia o discurso completo do ministro.Barroso ocupa a vaga de ministro efetivo da corte eleitoral desde 2018, tendo sido eleito vice-presidente no mesmo ano. Ele ficará no TSE por mais um biênio — até 28 de fevereiro de 2022.Defendeu mais de uma vez a necessidade de o tribunal ter um olhar atento para a modernidade. Votou a favor da coleta de assinaturas digitais para a criação de partidos políticos e convocou audiência pública, em dezembro, para debater as candidaturas avulsas, aquelas sem filiação partidária, no sistema eleitoral brasileiro.À frente da coordenação de um grupo de trabalho no TSE, apresentou na Câmara dos Deputados uma proposta de reforma política do sistema eleitoral. Ele afirma que a medida é um passo "absolutamente indispensável para o avanço civilizatório brasileiro".No documento, propôs a implantação do sistema eleitoral distrital misto em cidades com mais de 200 mil habitantes. A ideia era que a medida entrasse em vigor já nas eleições municipais de 2020. O Senado Federal já aprovou o projeto de voto distrital misto, que agora está em tramitação na Câmara dos Deputados.O sistema político brasileiro, avalia, "é responsável por muitos capítulos do atraso nacional. É caro demais e boa parte dos problemas de corrupção estão associados a isso".Em março, o ministro concedeu entrevista à ConJur, momento no qual analisou as balizas eleitorais e apontou a necessidade de atuação conjunta com as grandes plataformas como Facebook e Google para identificar e excluir conteúdos problemáticos.Para ele, a participação do Judiciário no combate às campanhas de desinformação em matéria eleitoral deve ser residual. "Não pode ser papel do Judiciário funcionar como censura privada para dizer o que é verdade e o que não é dentro de um espaço cinzento enorme, em que as opiniões divergentes são razoáveis."Barroso foi responsável pela relatoria de uma resolução para implantar a decisão do Supremo Tribunal Federal que reafirmou a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos com delitos eleitorais.A medida, apresentada no início deste mês, prevê a possibilidade de tribunais regionais avaliarem a conveniência de ter vara especializada exclusiva e, ainda, a possível manutenção do magistrado de zona eleitoral por mais um biênio, se o TRE entender que alguma investigação em curso justifique a medida.O ministro também foi relator de uma denúncia de nepotismo na lista tríplice para o preenchimento de vaga de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. No julgamento, Barroso reafirmou a vedação ao nepotismo mesmo no caso de recondução.De acordo com o ministro, é proibido indicar cônjuges e parentes de até terceiro grau de membros de tribunais de Justiça para vaga destinada aos advogados nos Tribunais Regionais Eleitorais.Em outro caso, o ministro entendeu pela impossibilidade de juízes federais atuarem na primeira instância da Justiça Eleitoral, por questões semânticas e normativa. Em sua análise, o artigo 121 da Constituição Federal equipara juízes de Direito a juízes estaduais, e distingue juízes federais."Não é possível identificar no texto constitucional qualquer ressalva que permita inferir o uso da expressão 'juiz de Direito' no sentido diverso do aplicado na Lei Orgânica da Magistratura em vigor", afirmou.Participaram da solenidade em mesa composta virtualmente o presidente da República, Jair Bolsonaro; os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, respectivamente; do Supremo Tribunal Federal em exercício, ministro Luiz Fux, e o Procurador-geral da República, Augusto Aras.Além deles, também participaram os ministros do TSE Og Fernandes, Tarcisio Vieira e Sergio Banhos e o presidente do Conselho Federal da OAB Felipe Santa Cruz.