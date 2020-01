Ifpd

O Instituto Fecomércio de Pesquisa e Desenvolvimento (Ifpd) está com seleção aberta até dia 19 de janeiro para uma vaga de estágio na cidade de Palmas voltada para acadêmicos dos cursos de Administração ou Ciências Contábeis. A bolsa-auxílio é de R$ 750,00, além de auxílio-transporte no valor de R$ 7,50 por dia e seguro de vida.A carga horária é de 5h diárias, sendo o cumprimento no período matutino (8h às 13h) ou vespertino (13h às 18h). Os pré-requisitos para esta vaga são: estar cursando entre o 2º e 5º período do curso e ter disponibilidade para início imediato. Para participar, basta o interessado enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected] O Instituto Fecomércio é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins, que busca auxiliar as empresas e instituições no aperfeiçoamento da sua gestão, por meio da elaboração de planos, projetos e pesquisas. Além de proporcionar um atendimento voltado para o público empresarial, escolas e estudantes, desenvolvendo o Programa de Estágio.Vaga de estágioAdministração ou Ciências ContábeisCidade: PalmasInscrições: até 19 de janeiroInformações: 63 3228-1906