Estima-se que hoje, no mundo, cerca de 50 milhões de pessoas sofrem com a doença, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde). Já no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 1,2 milhões de brasileiros lutam contra o Alzheimer, sendo prevalente na população com mais de 65 anos.Estudos feitos pelo Instituto de Pesquisa Cerebral da Coreia do Sul constatou que idosos com Alzheimer são mais vulneráveis à infecção por Covid-19. Os cientistas descobriram que esses pacientes têm uma maior elevação da expressão do gene ACE2, envolvido na entrada do vírus em células humanas.Neste dia 21 de setembro, data que celebra o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, o principal objetivo é conscientizar a população sobre os riscos de Covid-19 para esse grupo, reforçando a importância de promover ações preventivas da doença.O Alzheimer, caracterizado por um transtorno neurodegenerativo progressivo, afeta diretamente a qualidade de vida do paciente e seus familiares, comprometendo a realização de atividades da vida diária e provocando alterações comportamentais.