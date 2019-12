Divulgação O presidente da Câmara Edilson Tavares protocolando o Documento nos órgãos

A Tomada de Contas Especial responsabiliza ex-tesoureiro, nomina e qualifica beneficiados e isenta presidente da Câmara Municipal.

O Documento pautou como motivos para instauração da Tomada de Contas Especial:

A Tomada de Contas Especial - Processo Administrativo nº 226/2019 - tem dois volumes,

nove anexos, produzido em 548 paginas

(Da Redação/MIRA Jornal)

O presidente da Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, vereador Edilson Lima Tavares, no inicio desta semana protocolou no TCE (Tribunal de Contas do Estado), MPE (Ministério Público Estadual) e na DPC (Delegacia Geral da Policia Civil) do Tocantins, a Tomada de Contas Especial realizada sobre atos contábeis/financeiro a partir de janeiro de 2019, sob responsabilidade do então tesoureiro Marcelo da Costa Gomes, exonerado em 21 de agosto, acusado de atos ímprobos durante exercício no período auditado.Na DPC/TO, o documento protocolado tem como objetivo também, ser anexado ao processo em trâmite a partir de Boletim de Ocorrência feita pelo presidente Edilson Tavares, denunciando os supostos desvios de recursos.O documento - Processo Administrativo nº 226/2019 - instaurado em 27 de agosto de 2019, em dois volumes, contendo nove anexos, produzido em 548 paginas, trata-se de uma TCE (Tomada de Contas Especial) que apurou irregularidades e ilegalidades administrativas praticadas no uso das atribuições do cargo de Tesoureiro da Câmara Municipal de Miracema do Tocantins com pressupostos de danos ao erário, devidamente constatados pelo Departamento de Contabilidade e Controle Interno, conforme orienta o Art. 3º IN-TCE nº 14/03.INSTRUÇÃOA Instrução Normativa do TCE-TO nº. 14, de 10 de dezembro de 2003, estabelece normas e procedimentos sobre tomada de contas e tomada de contas especial.O Art. 3º acentua que “São fatos ensejadores da instauração de tomada de contas ou de tomada de contas especial a omissão do dever de prestar contas, caracterizada pela não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Estado ou pelos Municípios, o desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, em especial: I – a omissão da prestação de contas por fim do exercício financeiro; II – omissão da prestação de contas de convênio; III - omissão da prestação de contas de adiantamento; IV - processo administrativo em que se apure extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores, bens ou materiais do Poder Público, ou pelos quais este responda”.Levantamento de informações diversas; Coleta de material documental comprobatório dos fatos; Solicitação de documentação aos responsáveis; Averiguação das atividades desenvolvidas na época; e Desenvolvimento do Projeto Tomada de Contas Especial.Buscas nos arquivos; Produção de provas formais; Elaboração do Relatório; Encaminhamento do Relatório para autoridade superior; e Protocolo dos autos de TCE no órgão julgador.a) Manipulação do sistema de gerenciamento da Câmara no tocante a lançamentos fraudulentos e inexistentes no ‘Livro Caixa’;b) Emissão de Cheques sem fundos;c) Emissão de Cheques com insuficiência de assinaturas ou assinaturas irregulares;d) Emissão de Cheques com assinatura do Presidente da Câmara não reconhecida pelo emitente (Presidente não reconhece as assinaturas nos cheques);e) Dação de Cheques da Câmara de Miracema em troca por dinheiro com terceiros;f) Envio/entrega de comprovante falso de pagamento de Gfip dos meses de abril, maio e junho;g) Pagamento a fornecedores pessoa física e jurídica sem processo administrativo;h) Transferências bancárias de valores da conta corrente pessoa jurídica da Câmara para conta corrente pessoa física (ao próprio tesoureiro Marcelo da Costa Gomes);i) Pagamento através de transferências bancaria para fornecedores em contas de terceiros;j) Pagamentos indevidos e sem formalização processual de restos a pagar do ano de 2018;k) Constatação de ilegalidades, desvios, gestão financeira fraudulenta, ato ilegítimo ou antieconômico com pressupostos de dano ao erário;l) Recomendação do Controle Interno Municipal no uso de suas atribuições legais em que houve pressupostos de dano ao erário; Entre outros.Exame dos registros (verificação dos registros contábeis); Exame dos registros no sistema de gestão da Câmara; Exame documental (análise da adequação dos documentos fundamentadores desta Tomada de Constas Especial; Inspeção física (verificação da existência dos documentos comprobatórios dos registros; e Relato das dificuldades encontradas (quando localizadas).O documento registra ainda que após as devidas citações e notificações realizadas, foi dada aos responsáveis a oportunidade de se manifestarem co relação às irregularidades e que estes não apresentaram documentação suficiente que ‘elidisse’ as irregularidades.São elencados nominalmente e qualificados 14 beneficiados, sem vínculo com a Câmara Municipal, que teriam recebido um montante de R$ 388.786,02 conforme estratificação de irregularidades na conta da Instituição, devidamente anexada ao documento (TCE).Portanto, apenas neste quesito de apuração de irregularidade, após análise de todas as informações feita pelo tomador, de acordo com o documento, só de transferências realizadas da conta da Câmara para a própria conta pessoal, diz o documento, o ex-tesoureiro atingiu transferência no montante de R$ 67.738,00.CRIMESRessaltado que a TCE não visa julgar, tampouco condenar o suposto responsável pelas irregularidades e ilegalidades apuradas, o documento elenca os crimes e normas infringidas:a) Inscrição de dados falsos em sistemas de informações, pois o sujeito ativo (ex-tesoureiro) como “servidor autorizado” tinha amplo acesso ao sistema financeiro e dados da Câmara Municipal. (nos termos do art.327 do Código Penal);b) O crime de peculato é definido pelo Código Penal (art.312) como a apropriação, por parte de um funcionário público, de um bem ou renda a que ele tenha acesso por causa do cargo que ocupa, havendo desvio do dinheiro público especificamente o duodécimo da Câmara Municipal de Miracema do Tocantins;c) Emprego irregular de verba pública. Esse tipo penal está previsto no art. 315 do Código Penal. Neste caso o agente público, no caso o ex-tesoureiro, utilizou verba pública a destinando diversamente ao previsto em lei ao realizar despesas em favor de terceiros;d) Restou configurado o crime de prevaricação, conforme estabelece o art. 19 do Código Penal, momento que o ex-tesoureiro deixou de praticar, indevidamente, ato de oficio contra disposição expressa na lei, para satisfazer seus interesses pessoais;e) Ordenação de despesa não autorizada realizada pelo responsável, este crime de responsabilidade fiscal, é crime contra as finanças públicas, inserido no Código Penal Brasileiro pela lei nº 10.028/2000. Momento que deve haver representação de ação penal pública onde deverão ser aplicadas sanções pela pratica da infração por meio do Ministério Público pleiteada neste caso pela Câmara Municipal em tela, uma vez que são descumprimentos que afetam o interesse público;f) Não realização de processo administrativo para aquisição de bens e a execução de serviços conforme determina a Lei nº 8.666/93, que regulamenta os procedimentos da licitação e contratos administrativos, no âmbito das contratações do Poder Público federal, estadual, municipal e no Distrito Federal.apurou que, além da denúncia feita pelo presidente da Câmara Edilson Tavares na Delegacia Civil de Miracema do Tocantins, que gerou um processo que tramita em segredo de justiça a Câmara Municipal, através de seu Procurador, advogado Josiran Bezerra, entrou contra o ex-tesoureiro, ação de ato de improbidade administrativa com pedido de tutela de urgência junto à Justiça do Tocantins, pedindo bloqueio de R$ 330.423,29.De acordo com Tavares, a Justiça deferiu o pedido, fato constatado pelo mirajornal.com que teve acesso a decisão: “(...) defiro a liminar decretando a indisponibilidade de bens do requerido (...)”.