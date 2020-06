“Sempre tive minha consciência tranqüila porque sempre busquei orientação do Tribunal de Contas para fazer o certo”, disse Edilson Tavares/MDB

Tavares, que é servidor público concursado da prefeitura de Miracema do Tocantins, cumpre seu segundo

mandato de vereador, também reeleito para o segundo biênio na presidência do Legislativo Municipal.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

ACÓRDÃO TCE/TO Nº 233/2020-SEGUNDA CÂMARA

1. Processo nº: 3704/2019

2. Classe/Assunto: 4.PRESTAÇÃO DE CONTAS

12.PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR - 2018

3. Responsável(eis): DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA CASTRO - CPF: 00159419140

EDILSON LIMA TAVARES - CPF: 52753468168

4. Origem: CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

5. Relator: Conselheiro ALBERTO SEVILHA

6. Distribuição: 6ª RELATORIA

7. Representante do

MPC:

Procurador(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA MODES

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR. ERRO

FORMAL. RESSALVA(S). CONTAS REGULARES COM RESSALVAS.

8. Decisão:

8.1. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador

de Despesas da Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, referente ao exercício de 2018, sob

responsabilidade de Edilson Lima Tavares, Gestor, e Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro,

Contador, nos termos do art. 85, II, da LO-TCE/TO, c/c art. 76, § 2º, do RI-TCE/TO.

8.2. Considerando que constitucionalmente compete ao Tribunal de Contas julgar as contas

prestadas anualmente pelos ordenadores de despesas e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores

públicos da administração direta e indireta.

8.3. Considerando que as impropriedades apontadas foram consideradas justificadas pelo

Corpo Especial de Auditores e pelo Ministério Público de Contas, como se extrai, respectivamente, dos

Pareceres nº 549/2020 e nº 557/2020.

8.4. Considerando que a única impropriedade não justificada é de natureza formal e não

repercute negativamente na Prestação de Contas, sendo passível de ressalva.

8.5. Considerando, ainda, a análise efetuada nos autos, que as contas ora prestadas foram

elaboradas em consonância com os preceitos emanados da Lei Federal nº 4.320/64, e demais normas

pertinentes.

8.6. ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, reunidos em

Sessão Ordinária, da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:

I. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas da Câmara Municipal de

Miracema do Tocantins, referente ao exercício de 2018, sob responsabilidade de Edilson Lima Tavares,

Gestor, e Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro, Contador, nos termos do art. 85, II, da LOTCE/

TO, c/c art. 76, § 2º, do RI-TCE/TO, dando-lhes quitação.

II. Determinar à Secretaria da 2ª Câmara que cientifique os interessados do teor da presente

Decisão, por meio processual adequado, para efeito de conhecimento e demais determinações.

19/06/2020 ACÓRDÃO 233/2020 - SEPLE

III. Recomendar ao atual Gestor, especial atenção quanto às observações constantes no

Relatório de Análise de Prestação de Contas, no sentido de adotar providências, visando evitar ocorrências

de deficiências semelhantes em contas posteriores.

IV. Determinar a publicação desta Decisão no Boletim Oficial do Tribunal, na conformidade

do art. 341, §3º, do Regimento Interno deste Tribunal, para que surta os efeitos legais necessários.

V. Após atendimento das determinações supra, sejam os autos encaminhados à Coordenadoria

de Protocolo Geral para as providências de mister, devendo observar os termos da Portaria nº 372/2013, do

Gabinete da Presidência.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capital do Estado, aos dias 08 do

mês de junho de 2020 .

O TCE-TO (Tribunal de Contas do Estado do Tocantins) aprovou e determinou a publicação da decisão no Boletim Oficial do Tribunal, da ‘Prestação de Contas Anual de Ordenador de Despesas’ da Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, referente ao exercício de 2018, sob responsabilidade de Edilson Lima Tavares (Gestor), e Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro (Contador), nos termos do Art. 85, II, da LO-TCE/TO, c/c Art. 76, § 2º, do RI-TCE/TO.Após serem relatados e discutidos os autos (Processo 3704/2019) sob relatoria do Conselheiro Alberto Sevilha, com a presença do representante do MPC (Ministério Público de Contas), Procurador Marcos Antonio da Silva Modes, o ACORDAM dos Conselheiros do TCE, reunidos em Sessão Ordinária, da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, decidiu: “I. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas da Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, referente ao exercício de 2018”.As ressalvas, já regularizadas, segundo o presidente Edilson Tavares, trazem como observação: “Considerando que as impropriedades apontadas foram consideradas justificadas pelo Corpo Especial de Auditores e pelo MPC”, e que “a única impropriedade não justificada é de natureza formal e não repercute negativamente na Prestação de Contas, sendo passível de ressalva”, e ainda, “a análise efetuada nos autos, que as contas ora prestadas foram elaboradas em consonância com os preceitos emanados da Lei Federal nº 4.320/64, e demais normas pertinentes”.Desta forma coube ao TCE “Recomendar ao atual gestor, especial atenção quanto às observações constantes no Relatório de Análise de Prestação de Contas, no sentido de adotar providências, visando evitar ocorrências de deficiências semelhantes em contas posteriores”.O presidente Edilson Tavares disse ao mirajornal.com que sempre acreditou na lisura e capacidade técnica do Tribunal e que “me sinto agradecido com aqueles que acreditaram no meu trabalho e na minha honestidade”.