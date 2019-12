Crédito - Foto - Delegacia de Miracema Sugestão de legenda; Polícia Civil recupera mais de 4 mil reais fruto de golpe em Miracema

Homens tiveram ajuda do neto da vítima que furtou o cheque de 21 mil reais

(Da Ascom SSPTO/Rogério de Oliveira)

Policiais Civis da 68ª Delegacia de Miracema do Tocantins, comandados pelo delegado Heliomar dos Santos Silva, efetuaram, na tarde desta segunda-feira, 23, as prisões de dois indivíduos suspeitos pela prática do crime de receptação e recuperaram mais de R$ 4 mil reais que estavam em poder da dupla.De acordo com o delegado Heliomar, por volta das 11h da manhã de desta segunda-feira, 23, um homem procurou a Polícia Civil e informou que tinha sido vítima de um furto, onde o autor havia subtraído uma folha de cheque já preenchido no valor de R$ 21 mil reais e que o documento já havia sido descontado em uma agência bancária da cidade. De posse das informações, os policiais iniciaram imediatamente as investigações e, por volta das 15h30 localizaram os indivíduos de iniciais J.M.P.S e R.D.E.D, ambos com 19 anos de idade.Com os suspeitos, os policiais civis foi apreenderam a quantia de R$ 4.150,00 (Quatro Mil Cento e Cinquenta Reais). Já na Central de Flagrantes foi realizada uma busca pessoal em um dos conduzidos, ocasião em que foi encontrada uma porção de maconha. Dessa forma, além de ser autuado por receptação, J.M.P.S, também foi autuado por posse ilegal de drogas para consumo. Os dois homens não recolheram aos cofres públicos, a quantia arbitrada como fiança pela autoridade policial e, desta maneira, após os procedimentos legais cabíveis, ambos foram recolhidos a Cadeia Pública de Miracema, ficando à disposição da justiça.Entenda o casoSegundo o delegado Heliomar, as investigações da Polícia Civil apontaram que um dos netos da vítima, que já foi identificado e autuado por furto qualificado, subtraiu uma folha de cheques de seu avô e repassou aos dois comparsas, no dia 18 de dezembro do corrente ano e iniciaram os saques bancários na última sexta-feira e terminaram de sacar todo o dinheiro nesta segunda-feira, sendo que o neto da vítima ficaria com um terço do dinheiro sacado.O delegado informou ainda que as investigações vão continuar até que o restante do dinheiro seja recuperado e devolvido à vítima.