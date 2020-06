Divulgação

Uma parceria entre Polícia Civil do Tocantins e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em Palmas, assegurou a testagem da ausência de Metanol e Hidrocarboneto no álcool em gel produzido entidade

. A análise para verificar a ausência dos dois componentes químicos nos 7.800 frascos de álcool em gel foi realizada pelo aparelho cromatógrafo, instalado no Laboratório de Genética Forense da Superintendência de Polícia Científica.Com a análise pronta, o Senai agora poderá realizar a entrega de 7.800 frascos de álcool gel para comunidades carentes. Em reconhecimento à produtiva parceria, o gerente do Senai Palmas, Edmundo Franco, esteve nesta terça-feira, 2, na Delegacia-Geral da Polícia Civil, para agradecer e realizar a doação de 400 frascos de álcool em gel e mil máscaras para a Polícia Civil do Tocantins.A Delegada-Geral da Polícia Civil, Raimunda Bezerra de Souza, agradeceu a doação e elogiou a iniciativa do Senai Tocantins em atender as comunidades carentes neste momento da pandemia. “Para todos nós essa pandemia é algo novo e somente juntos podemos enfrentá-la”, afirmou a Delegada-Geral ao informar que os materiais ora doados são valiosos e serão distribuídos e bem aproveitados pela Polícia Civil do Tocantins. A importância da doação foi confirmada pela diretora de Polícia do Interior (DPI), delegada Ana Carolina Coelho Marinho Braga.A Superintendente da Polícia Científica, Dunya Wieczorek Spricigo de Lima, destacou, por sua vez, que, com a parceria, a Polícia Científica busca ampliar o papel social no enfrentamento à pandemia, incentivando boas práticas, como a implementada pelo Senai. Dunya informou ainda que a SPC está trabalhando estratégias como o georreferenciamento de dados de pacientes positivados para monitoramento do novo Coronavírus no Estado e a cessão de equipamentos e insumos para a Secretaria Estadual de Saúde aumentar a capacidade de testagem da Covid.O gerente do Senai Palmas, Edmundo Franco, agradeceu a recepção e agilidade da Segurança Pública em aceitar a parceria. Ele ressaltou que cada parceiro oferece o que é sua expertise, colaborando para um trabalho conjunto. “A produção com parcerias como a Secretaria da Segurança Pública (Delegacia-Geral da Polícia Civil e Superintendência da Polícia Científica), Bravo química, BR distribuidora e Água Santa Clara.O Gerente ressaltou que intuito das doações de máscaras e álcool em gel é fazer com que os policiais que estão nas ruas, cuidando da segurança da população, tenham esses equipamentos adequados para combater a doença e a criminalidade de forma segura, levando, ainda, a marca do Senai. “Estamos felizes com essa parceria e colocamos à disposição da Polícia Civil nossos laboratórios de química para outros trabalhos coadjuvantes”.