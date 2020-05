MIRA Jornal

(Crédito: Sérgio Lima/Poder 360)

O ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro estabeleceu o caos no país e não tem mais condições de continuar no poder. Haddad endossou o pedido de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados, nesta semana, por sete legendas, incluindo o Partido dos Trabalhadores.

“Independentemente de ser possível ou não, eu sou plenamente favorável ao impeachment, em virtude dos crimes de responsabilidade que Bolsonaro já cometeu. Para mim, um presidente que instaura o caos, que joga a população contra o seu prefeito, contra o seu governador, contra o Poder Judiciário, contra a autonomia da Polícia Federal, este governante não tem condições, numa crise deste tamanho, de permanecer no poder”, opinou.Para o petista, derrotado por Jair Bolsonaro no segundo turno da corrida ao Planalto em 2018, o presidente cometeu irregularidades no enfrentamento à pandemia da covid-19. “Além de ter sido omisso, eu acho que Bolsonaro age de má fé com governadores e prefeitos. Isso não é uma conduta de um chefe de Estado em meio a uma crise, de um chefe de governo. Então, ele age mal por omissão e age de má-fé”, disse.Já sobre as denúncias feitas pelo ex-ministro Sergio Moro de que Bolsonaro teria tentado interferir na PF, Haddad considerou haver muitos elementos contra o presidente, mas defendeu cautela. “Nós não podemos ser levianos em tomar a palavra do Moro pelo valor de face. Nós temos que investigar o que ele está falando e se as provas vierem a público será um terceiro crime de responsabilidade.Fernando Haddad lamentou, porém, a possibilidade de o vice-presidente Hamilton Mourão assumir o poder. também faz considerações sobre eventual governo do vice-presidente Hamilton Mourão. *Eu não confio na disposição democrática do Mourão porque ele já deixou claro que, tanto quanto o Bolsonaro, despreza a democracia. Então o vício é o mesmo. Agora, ele não cometeu nenhum crime de responsabilidade ainda. Então, do ponto de vista constitucional, se o impedimento se der por crime de responsabilidade, eu lamento, mas ele é que tem que assumir”, concluiu.