Foto: GMP/Divulgação Onça pintada morreu atropelada na TO-010

(Informações do G1TO)

Uma onça pintada morreu atropelada na TO-010, entre Palmas e Lajeado, na região central do estado. O corpo do animal foi recolhido na manhã desta segunda-feira (4) pela Divisão Ambiental da Guarda Metropolitana de Palmas, após ser avistado no acostamento da rodovia.Foto que circula nas redes sociais mostra uma onça ainda com vida.A onça foi encontrada no km 36 da rodovia e chamou a atenção de quem passou pelo local, pois aparentava apenas estar descansando nas margens da pista. A Guarda Metropolitana informou que foi chamada por uma equipe do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária e de Divisas (BPMRED) no início da manhã.O corpo do animal foi recolhido e encaminhado para o Centro de Fauna do Tocantins, que realiza o monitoramento de animais silvestres no estado. A onça poderá ser empalhada e servir para exposição em ações educacionais.