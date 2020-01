Divulgação Ilustração

Vítima tinha saído para pescar há dois dias e não foi mais visto. Bombeiros retiraram o corpo da água e exames vão indicar as causas da morte.

(Do G1TO)

O corpo de um pescador foi encontrado no Rio Tocantins na noite deste domingo (12), na região de Ipueiras, região central do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi visto por um homem que pescava na região. A vítima foi identificada como Joaquim Ferreira de Sousa, de 51 anos.Testemunhas disseram aos bombeiros e à Polícia Militar (PM) que o homem não era visto há pelo menos dois dias, quando saiu para pescar. O corpo dele foi encontrado preso em galhadas no trecho do rio entre Brejinho de Nazaré e IpueirasO morador que viu o corpo, já em estado de decomposição, chamou os militares. Os bombeiros de Porto Nacional foram ao local e retiraram a vítima da água.A perícia foi realizada no local e o corpo de Joaquim foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). Exames vão indicar o que causou a morte do pescador.