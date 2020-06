Divulgação

Um total de representantes de 113 países e 250 organizações ambientais reuniu-se para debater as principais questões e temas polêmicos referentes ao meio ambiente.

(Do florestalbrasil.com)

A Conferência de Estocolmo teve como principal resultado uma declaração final oficial na qual designava a premissa de que as gerações futuras e a população mundial teriam o direito incontornável de viverem em um ambiente com saúde e sem degradações.A conferência aconteceu de 05 a 16 de junho do ano de 1972, a data de início do evento foi instituída pela ONU como sendo o Dia Mundial do Meio Ambiente, objetivando a conscientização da população mundial sobre os temas ambientais, principalmente, aqueles que dizem respeito à preservação, relacionando o homem ao meio ambiente e relembrar da importância do desenvolvimento sustentável para as presentes e futuras gerações. Era intenção da ONU também, transformar as pessoas em agentes ativos da preservação e valorização do meio ambiente.Trechos da Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano - 1972 (conferência que instituiu a data de 05 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente):“Chegamos a um ponto na História em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo, com maior atenção para as consequências ambientais. Através da ignorância ou da indiferença podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. Por outro lado, através do maior conhecimento e de ações mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós e para a posteridade, com um meio ambiente em sintonia com as necessidades e esperanças humanas…”“Defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se tornou uma meta fundamental para a humanidade.”"A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos os governos. "Dicas de Leitura sobre o tema (é só clicar): A ONU e o meio ambiente, A Conferência de Estocolmo e o pensamento ambientalista: como tudo começou, Download: Declaração da Conferência de ONU no Ambiente Humano (Estocolmo, 05 a 16 de junho de 1972)