A Operação Natal, feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante cinco dias, registrou 50 mortes, o que representa uma queda de 28% no número de óbitos, se comparado ao ano passado. Além disso, 962 pessoas ficaram feridas nas estradas federais.

O intuito da operação foi evitar acidentes, combater excessos e irregularidades no trânsito.Neste mês, a PRF reativou radares móveis e portáteis em cerca de 5 mil quilômetros de rodovias brasileiras. Segundo a instituição, a polícia tem os equipamentos e “está orientada a incluir a fiscalização de velocidade em seu planejamento operacional”.A iniciativa abrange 500 trechos de 10 km de extensão e marcou a retomada de uma prática que havia sido suspensa pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto. A ordem proibia o uso de radares móveis de fiscalização em rodovias federais, mas o Juiz Marcelo Gentil Monteiro, da Primeira Vara Federal Cível do DF, em resposta a um pedido do Ministério Público Federal, questionou a decisão de Bolsonaro e implementou a volta dos equipamentos de fiscalização.