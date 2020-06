Mônica Bergamo - Folha Médicos ouvidos por Barroso aconselham que eleições sejam adiadas

(Do Bog Mônica Bergamo)

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso está se reunindo com infectologistas, sanitaristas,epidemiologistas e médicos de outras especialidades para discutir a conveniência, ou não, de manter o calendário das eleições municipais deste ano.CANETAA ideia do magistrado é reunir informações para debater o assunto com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). A decisão final sobre o adiamento ou a manutenção do pleito é do Congresso.O ministro mantém reserva sobre as conversas. Mas a coluna apurou que é praticamente consensual entre os médicos que o melhor seria adiar as eleições por algumas semanas. A imprevisibilidade da evolução da epidemia dizem eles, aconselha que o pleito seja remarcado.NO CLAROA questão é também como, mesmo com o calendário alterado, garantir segurança aos eleitores, com o uso de máscaras, álcool gel e a manutenção do distanciamento entre as pessoas.UNIVERSALUma das perguntas que surgiram em países que realizaram escrutínios é a do direito dos infectados pelo coronavírus votarem. Na Coreia do Sul os hospitalizados votaram pelo correio. Os diagnosticados, mas com sintomas leves, depois dos demais.BAGAGEMBarroso já recebeu os infectologistas David Uip e Esper Kallás, o sanitarista Gonzalo Vecina Neto, os epidemiologistasPaulo Lotufo e Ana Ribeiro, o biólogo Átila Iamarino e o físico Roberto Kraenkel.