(Do G1TO)

O vice-prefeito de Barrolândia, Odair Alves Machado (SD), morreu na noite desta quarta-feira (23) em decorrência de complicações da Covid-19. Ele estava internado na UTI de um hospital particular em Palmas há 16 dias e não resistiu após sofrer uma parada cardíaca.O prefeito Adriano Ribeiro informou ao G1 que o vice teve diagnóstico no dia 7 de setembro. Dois dias depois ele passou mal e foi levado para a capital com os pulmões comprometidos.Odair Machado tinha 46 anos, deixa esposa e três filhos. Além de vice-prefeito ele também foi vereador da cidade nos anos 2000 e estava na chapa para concorrer à reeleição junto com o prefeito Adriano Ribeiro.O velório está previsto para a manhã desta quinta-feira (24). O município também deve decretar luto oficial de três dias.Números da CovidO Tocantins confirmou 583 novos casos de coronavírus nesta quarta-feira (23). A Secretaria Estadual de Saúde (SES) também registrou a morte de 13 pacientes que estavam com a Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico, o estado passou a somar 64.787 infectados e 890 óbitos.