Aos 31 anos, Derlene Correia da Silva Freitas comemorava uma gravidez com o marido Luciano de Souza Freitas, com 35 na época. José Luiz estava a caminho para consolidar um amor perfeito, mas em percurso ingrato estaria por vir.

Alegria e felicidade regavam a contagem regressiva para a chegada daquele se tornaria um bebê especial.Com três meses de gravidez uma ultracenografia mostrou uma má formação congênita: espinha bífida mielomeningocele, hidrocefalia e pé torto congênito. A certeza veio com uma ultrassom morfológica e a conformação de outra equipe médica.Derlene e Luciano tinham as opções de interromper uma vida, ou acreditar na vida e cultivar uma gestação de risco, por amor.Na 37ª semana, já em trabalho de parto, Derlene foi conduzida para a Maternidade Dona Regina, em Palmas, quando deu a luz às 8h09 do dia 30 de janeiro de 2015. José Luiz nasceu com 2,830 kg sob testemunho do pai que dava segurança e tranqüilidade no momento de um parto incomum.“Mal pude ver e abraçar meu filho, porque com meia hora de vida ele foi levado para o HGP (Hospital Geral de Palmas) para a primeira cirurgia”, conta Derlene. Foram quatro horas de cirurgia para fechamento da lesão nas constas (costas espinha bífida mielomeningocele ) do recém nascido, que acabou afetando a medula espinha de José Luiz, que o deixou sem os movimentos da cintura para baixo.Após uma cirurgia melindrosa, foi necessário o retorno para o Hospital Dona Regina, já que o recém nascido precisava de uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) infantil.Dois dias depois Derlene recebeu alta, mas todos os dias saia de cedo de Miracema para Palmas, muitas vezes de carona, sem dinheiro para passagem, para passar o dia olhando para o filho e orando para Deus.Essa rotina durou vinte dias, até a urgência de uma segunda cirurgia. Foi necessário a terceira cirurgia, quando foi colocada uma válvula devido a hidrocefalia.Derlene conta que dias depois foram feitas raspagens nas cirurgias e os devidos curativos até que, ao completar um mês e meio José Luiz teve alta hospitalar, para alegria dos pais.Os meses foram passando e o casal deixava tudo para segundo plano, priorizando os cuidados ao filho José, mas um ano e quatro meses depois a válvula implantada havia paralisado, provocando complicação na fala, deixando - o também com um dos olhos torto. Levado imediatamente para o Hospital Infantil de Palmas, foi constatado o deslocamento da válvula, fazendo-a parar de funcionar. Uma quarta cirurgia substituindo o acessório fez José ficar alguns dias internado até que a alta chegou com a descoberta de que é alérgico a Dipirona.Derlene conta que enquanto procurava a cura para o filho, em 2017 foram morar no estado de Goiás, porém, teve que retornar para o Tocantins porque o filho teve que passar pela quinta cirurgia enfrentado uma hérnia escrotal dos lados direito e esquerdo e ainda a adenóide. O resultado foi positivo, embora com bastante sofrimento, mas possibilitando a volta para Goiás.Meses depois José enfrentou o período febril, quando foi levado para UPA de Senador Cañedo, onde foi internado, aguardando vaga para uma UTI. Após longa espera, inclusive no HUGO (Hospital de Urgência de Goiânia), surgiu uma vaga na UTI do HDT (Hospital de Doenças Tropicais) onde foi entubado após algumas tentativas – “Meu filho lutava para não morrer e resistiu a noite toda até que foi entubado”, disse a mãe sofredora.Derlene conta que certo dia o médico do filho perguntou se ela tinha fé em Deus. “Eu disse que sim, então ele pediu para eu ser forte porque meu filho precisava de oração porque só tinha 50% de vida”, disse.A partir daí teve inicio uma campanha feita por familiares do casal: ‘Fé pela Recuperação de José’. Foram mais trinta dias no hospital, deixando os médicos encantados por considerar José um guerreiro, vencedor de várias batalhas pela vida. Veio a alta, feio a fala e a expressão do gosto de viver e em seguida a festinha do 3º aniversário em família.Derlene lembra que em 2018 voltou com o filho e o marido Luciano para Miracema do Tocantins, mantendo a mesma fé e o desejo de cura para José que já completou 5 aninhos no último dia 20 de janeiro.A 8ª cirurgia está para acontecer. “Existe urgência da retirada de cálculos do rins direito, já que o esquerdo está paralisado e não funciona mais”, informou.Segundo Derlene, a cirurgia custa hoje R$ 12.30,00 e “tenho muita fé em Deus que vou vencer mais essa batalha e conto com a colaboração de todos vocês. Que Deus abençoe vocês.SOLIDARIEDADEVocê pode colaborar com a cirurgia de José Luiz, ajudando com a quantia que puder.Caixa Econômica Federal - Agencia 1737/Miracema do Tocantins - Operação 013 - Conta Poupança 17.889-8Deus lhe dará em dobro. Obrigado ! - A Familia agradece.