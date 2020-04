Foto: Divulgação

A partir das 16h deste sábado, 25, o cantor miracemense Netto Gomes estará oferecendo um show solo pelo youtube.

Cantor realiza seu primeiro live em solidariedade às pessoas que cumprem isolamento social contra a doença Covid-19 através do projeto FIQUE EM CASA #COMIGO.

O objetivo do live, além de entretenir o publico que acessar o youtube, às 4 da tarde deste sábado, dia 25, estará também angariando doações de alimentos para serem distribuidos para as familias carentes do municipio. Basta enviar mensagem no momento que estiver assistindo o live ou ligar para o celular 63 98451 0598.De acordo com o vereador Natan Fontes, apoiador do projeto, Netto Gomes é um cantor eclético, instrumentista cujo repertório agrada todas as idades e classes sociais, “É um artista completo, basta ter oportunidade, para deslanchar no cenário nacional”, disse Fontes, ao convidar os colegas parlamentares durante sessão ordinária da Câmara de Miracema do Tocantins.começou carreira, ainda com o nome artístico de João Netto, participando do programa de auditório Show de Domingo, transmitido ao vivo pela Rádio Cultura AM, quando formou dupla com o amigo Edmilson (João Neto & Edmilson), chegando a fazer apresentações em Goiânia e São Paulo. Mais tarde decidiu fazer carreira solo e cumpre agenda de contratos de shows através de empresários do ramo.