MIRA Jornal

Foto: Agência Brasil

Governo foi pressionado pelo Congresso. Um projeto de adiamento já havia sido aprovado no Senado



O Ministério da Educação decidiu adiar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por conta da pandemia do novo coronavírus.

(Da Agência Brasil)

A decisão vem depois de fortes pressões de movimentos sociais e do Congresso. Nesta semana, o Senado tinha acabado de aprovar um projeto de lei que definia que a prova seria adiada. Em seguida o PL seria votado pela Câmara dos Deputados.O governo também enfrentava questionamentos na justiça cobrando que a data da prova fosse alterada, uma vez que escolas suspenderam as aulas presenciais por conta da pandemia.Em nota, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou que “as datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto no edital".O tempo da prorrogação será decidido por uma enquete. Em junho os estudantes inscritos vão ter acesso à consulta no site do Enem, na “Página do Participante”.