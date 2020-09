Foto: Clayton Cristus.

Os deputados prorrogaram, durante sessões ordinárias realizadas nestaterça-feira, 22, a situação de calamidade pública decretadas por cincoMunicípios tocantinenses em função da pandemia de coronavírus. Asprorrogações se referem aos municípios de Colinas do Tocantins, Brejinhode Nazaré, Crixás, Centenário e Pequizeiro.Os prefeitos dos referidos municípios continuam com prerrogativas deadotar medidas urgentes, sem o processo de licitação, como por exemplo,na compra de equipamentos e contratação de pessoal. Porém, não estádispensada a prestação de contas dos gastos aos órgãos de controle, comoo Tribunal de Contas do Estado (TCE-TO).Na mesma sessão foi aprovado um projeto de lei do deputado Olyntho Neto(PSDB) que denomina de Ivo Carlesse o Hospital Geral de Gurupi (HGG).Ivo Carlesse era o pai do governador Mauro Carlesse, e exerceu aatividade de agricultor até o seu falecimento em 1974 aos 43 anos.Ainda nessa terça-feira o deputado Ricardo Ayres (PSB) subiu à tribunapara defender dois projetos de sua autoria.Uma das matérias altera a Lei n°1.287, que dispõe sobre o CódigoTributário do Tocantins. O texto visa ampliar a isenção do Imposto sobrePropriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos veículos adquiridos porpessoas portadoras de necessidades especiais. A isenção atual alcançasomente veículos de no máximo de R$ 70 mil e a nova proposta objetivaisentar qualquer valor do produto.Já outra propositura de Ayres obriga o Estado a construir cicloviasparalelas aos acostamentos das rodovias, onde a atividade de ciclismo épraticada. Ricardo quer que o governo promova sinalização horizontal evertical nas vias urbanas e nos 15 quilômetros das rodovias, próximosdas cidades, a fim orientar ciclistas e motoristas visando evitaracidentes, como já ocorridos em Palmas e outras regiões do Estado.(Da Dicom ALETO)O deputado Junior Geo (PROS) cobrou explicação da secretária estadual daeducação, Adriana Aguiar quanto a manutenção de pagamentos à uma empresade transporte escolar, as escolas não estão funcionando durante apandemia de Covid-19.Por sua vez a deputada do PV Claudia Lelis defendeu a retomada dasatividades de entretenimento e eventos no Tocantins, desde que tomada àsdevidas medidas de proteção aos trabalhadores e público. A parlamentarrequereu ao Governo do Estado linhas de crédito especificas às empresasdo segmento e aos trabalhadores que participam dos referidos eventos.Na ordem do dia desta terça-feira ainda foram aprovados váriosrequerimentos. Entre eles, os de autoria do presidente da AssembleiaLegislativa, deputado Antônio Andrade (PTB) que solicita ao Executivo,operação tapa buracos na TO-050 entre Porto Nacional e Silvanópolis eroçagem nas margens da TO-050 e BR-242 entre Arraias e Conceição doTocantins.Já entre os requerimentos dos deputados Eduardo do Dertins (PPS), JunhoGeo (Pros), Leo Barbosa (Solidariedade) e Vanda Monteiro (PSL) estãopedidos de melhorias em trechos de várias estradas estaduais, bem comodas rodovias 430, 335, 428, 429, 181, 030 e 239.Os demais parlamentares com solicitações aprovadas são Claudia Lelis(PV), Jair Farias (MDB), Luana Ribeiro (PSDB), Jorge Frederico (MDB),Nilton Franco (MDB), Ricardo Ayres (PSB) e Valderez Castelo Branco (PP).No conjunto das suas solicitações estão a criação da Frente Parlamentarde Defesa da Pessoa Idosa NA Assembleia e a instalação de UTI noHospital Regional de Paraíso do Tocantins.