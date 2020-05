Veja os números da Covid-19 no estado:

(Do G1TO)

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou a quarta morte pelo novo coronavírus no Tocantins. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a paciente era Cícera Pereira Silva, de 78 anos. A morte dela foi no último dia 29, mas a confirmação de que a causa foi a Covid-19 só saiu nesta sexta-feira, após o resultado dos exames. Dona Cícera morava em Sítio Novo.Além desta morte, o boletim trouxe ainda a confirmação de 27 novos casos da doença no estado, que agora já soma 191 pacientes com diagnóstico do novo coronavírus. Os novos casos são nas cidades de Palmas, Araguaína, Araguatins, Couto Magalhães, Gurupi, São Miguel, Sítio Novo, Tabocão e Wanderlândia.As outras mortes registradas no Tocantins por causa da doença são as da servidora pública Romana Sousa Chaves, de 47 anos, em Palmas. Do empresário Erlim de Andrade, de 68 anos, em Paraíso do Tocantins e do caminhoneiro Valdir Conceição Teles, de 52 anos, também na capital.A cidade com mais confirmações foi Araguaína com 13 novos casos e chegando a 75 confirmações no total. Entre os novos pacientes há cinco mulheres com idades de 21, 23, 27, 40 e 40 anos. Os outros oito são homens com idades de 19, 19, 32, 43, 46, 55, 79 e 88 anos.Palmas confirmou cinco novos casos. Três homens, com idades de 20, 30 e 40 anos e duas mulheres que têm 6 e 30 anos.Tabocão, Couto Magalhães, Wanderlândia e Gurupi registraram um caso cada, assim como Araguatins, que registrou o primeiro caso na cidade nesta sexta-feira. Em Tabocão a paciente é uma mulher de 36 anos. Em Couto Magalhães uma mulher de 37, Em Wanderlândia uma mulher de 43 e em Gurupi um homem de 38. O primeiro paciente de Araguatins é um homem de 28 anos.A cidade de São Miguel do Tocantins confirmou três novos casos, todos em mulheres com 32, 43 e 65 anos.Segundo a secretaria estadual, nesta sexta-feira (1) o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen) realizou 90 exames com 27 amostras positivas. Outras três confirmações ocorreram por meio de testes rápidos.Atualmente, o Tocantins contabiliza 31 casos recuperados e 156 em isolamento domiciliar ou hospitalar.Araguaína - 75 casosPalmas - 66 casosSão Miguel do Tocantins - 9 casosGuaraí - 7 casosCouto Magalhães - 4 casosWanderlândia - 4 casosGurupi – 4 casosTabocão - 4 casosParaíso do Tocantins – 3 casosCariri do Tocantins - 2 casosSítio Novo do Tocantins - 2 casosAxixá do Tocantins - 2 casosAugustinópolis - 2 casosColinas do Tocantins - 2 casosTocantinópolis - 1 casoPorto Nacional - 1 casoBandeirantes do Tocantins – 1 casoNova Olinda - 1 casoDianópolis - 1 casoAraguatins - 1 casoOs casos positivos registrados nos municípios são enviados para uma central estadual em Palmas. Os dados do boletim são atualizados diariamente.