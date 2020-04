Foto: Divulgação/Facebook Gerson era agente de saúde e vice-presidente da APAE de Miracema do Tocantins

Colisão aconteceu entre uma ambulância do Samu e um veiculo de passeio Fiat

Fotos: Redes Sociais

O agente comunitário de saúde de Miracema do Tocantins, Gerson Lopes Alencar, de aproximadamente 40 anos, dirigia seu veículo Fiat nas proximaidades do Hospital Regional de Miracema (HGP) no final da manhã desta sexta-feira, 24, quando sofreu colisão com uma ambulência do Samu que, conforme populares, se dirigia para o município de Miranorte.Veículos Fiat e Ambulância do Samu, envolvidos no acidente fatalAs primeiras informações relatam que o agente de saúde, que pertence a tradicional Famila Bié, não teria resitido aos ferimento, vindo a óbito no local do acidente, informações que serão averiguadas peloGerson Lopes, filho do casal, Antônio e Du Carmo Lopes, irmã do patriarca da Familia Bié, Alderico Lopes Bié, era viúvo e deixou filhos filhos, um deles, o caçula, é uma criança especial, aluno da Apae de Miracema, onde Gerson é vice-presidente.O local do veório e horário ddo sepultamento ainda não foram divulgado.a qualquer momento estará atualizando as informações.