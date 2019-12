Fotos: Léo Santana Mesa Diretora nas três sessões extraordinárias desta quinta-feira, 19.

(Da Redação/MIRA Jornal)

Em três sessões extraordinárias e consecutivas, realizadas nesta quinta-feira, 19, pela Câmara Municipal, vereadores da primeira capital do Tocantins aprovaram, com oito, dos onze votos possíveis, os cinco Projetos de Lei do Executivo Municipal, que estavam nas Comissões em fase de conclusão dos Pareceres, quando foi encerrado o Ano Legislativo de 2019.Votaram pela aprovação o vice-presidente Adilson do Correntinho/PV, Nasci da Ótica/PSD que secretariou as sessões, o líder do prefeito na Casa Pedro da Farmácia/PRB, Irmão Didan/PSB, Maria Bala/PSL, Núbio Gomes/PSD, Branquinho do Araras/PT e Cirilo Douglas/PRP.Os vereadores Natan Fontes/MDB e Dr. Ricardo Rocha/PSD tiveram suas ausência justificadas pelos pares, enquanto o presidente da Câmara Edilson Tavares/MDB, somente votaria se o pleito tivesse empatado, o chamado voto de minerva.A primeira sessão teve inicio ás 19h, quando o presidente Edilson Tavares evocou os dispositivos regimentais que regularizam as sessões extraordinárias e convidou o vereador Nasci da Ótica para secretariar os trabalhos, devido à ausência do secretário titular Natan Fontes e abdicação do segundo secretário Irmão Didan por estar sem condição de leitura. Na oportunidade foi apresentado ofício do Legislativo endereçado ao Executivo, assinado pelos seis vereadores de oposição à atual gestão, solicitando descentralizar as Farmácias Básicas da Policlínica, no centro da cidade, distribuindo o serviço para três Farmácias Básicas a serem reimplantadas nas UBS’s (Unidade Básica de Saúde) dos setores Universitário, Santa Filomena e Novo Horizonte.Os Pareceres dos PL’s 020, 021’ e 022, produzidos pelas Comissões de Finanças e Orçamento e de Legislação, Justiça e Redação Final, foram aprovados em duas instancias (1ª e 2ª sessões), possibilitando assim, conforme determinação regimental, a deliberação dos PL’s 019 e 023, cujos Pareceres foram também aprovados em duas instancias (2ª e 3ª sessões).Conforme apurou o mirajornal.com, foram praticamente limpas as pautas da Casa de Leis de Miracema do Tocantins, ficando apenas para o próximo ano as Contas da Gestão de 2015, cujo Parecer é aguardado desde maio último, ainda em análise nas Comissões pertinentes.PROJETOS APROVADOSPL nº 019 – “Altera as Leis 581/2019, 517/2017, 529/2019, dispõe sobre a criação de cargos na estrutura funcional do Município...” (Cria 588 vagas para 22 cargos).PL nº 020 – “Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual para o período de 2020/2021...”PL n° 021 – “Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual de Município de Miracema do Tocantins para o exercício financeiro de 2020.” (R$ 76.587.136,34)PL nº 022 – “Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020...”PL nº 023 – – “Altera a Lei 575/2018, dispõe sobre a Redefinição da Estrutura Administrativa do Município de Miracema do Tocantins – TO, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2020,...” (Cria mais cinco Secretarias).ENTENDAMesmo tendo encerrado o ano Legislativo 2019 na última segunda-feira (16), quando deixou a Casa praticamente limpa de proposituras para deliberação, o presidente da Câmara da primeira capital do Estado, Edilson Tavares/MDB convocou os vereadores para sessão extraordinária nesta quinta-feira, 19, para votar Projetos de Lei do Executivo Municipal, comprovando, mais uma vez, a postura da Casa de Leis de Miracema do Tocantins, em autorizar a gestão responsabilizar-se sobre as ações administrativas do Município.Tradicionalmente as Casas de Leis remetem para as comissões pertinentes as proposituras de caráter complexa e relevante. Assim aconteceu com os PL’s 019, 020, 021, 022 e 023, cujos Pareceres foram concluídos dias após a última sessão ordinária desta Legislatura. Os PL’s 019 e 023 entraram em pauta dia 9 de dezembro e os demais dia 16.De acordo com a Mesa Diretora, os projetos que criam secretarias (019) e diversos cargos para a administração (023), somente poderiam ser deliberados após a provação do Orçamento 2020, já que tratam de ações para serem implantadas no próximo ano.Por esta razão a presidência convocou sessão extraordinária - que também poderia ser convocada pelo Executivo Municipal – para a provável aprovação dos PL’s, LOA 2020, LDO 2020 e Revisão do PPA e em seguida os que criam cargos temporários para o ano eleitoral de 2020.COMISSÕESFinanças e Orçamento – Branquinho do Araras/PR (Presidente) – Cirilo Douglas/PPR (Relator) – Dr. Ricardo Rocha/PSD (Membro);Legislação, Justiça e Redação Final – Pedro da Farmácia/PRB (Presidente) – Branquinho do Araras/PT (Relator) – Cirilo Douglas/PRP (Membro);Obras e Serviços Públicos – Branquinho do Araras/PT (Presidente) – Irmão Didan/PSB (Relator) – Dr. Ricardo Rocha/PSD (Membro);Educação, Saúde e Assistência Social – Dr. Ricardo Rocha/PSD (Presidente) – Pedro da Farmácia/PRB (Relator) = Branquinho do Araras/PT (Membro).