Foto: Reprodução O pastor Milton Ribeiro durante palestra

Bolsonaro usou seu perfil no Facebook para anunciar a indicação de Milton Ribeiro para a pasta.



Nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União; pastor será o quarto ministro do MEC em um ano e meio de governo Bolsonaro

(Do O Globo/Naira Trindade e Renata Mariz)

BRASÍLIA — O presidente Jair Bolsonaro escolheu o pastor da Igreja Presbiteriana, Milton Ribeiro, para assumir o Ministério da Educação (MEC). Ele é ligado à Universidade Mackenzie e tem doutorado em Educação registrado no currículo. Conforme revelou o GLOBO, Ribeiro é o "paulista" que passou a ser cotado esta semana por indicação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, auxiliar de confiança de Bolsonaro. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.“Indiquei o Professor Milton Ribeiro para ser o titular do Ministério da Educação”, escreveu. O presidente afirmou ainda que o pastor é “doutor em Educação pela USP, mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduado em Direito e Teologia”.