(Foto: Luisa González/Reuters) FALA, PROFESSOR Matheus Cunha fez o gol que deu o empate ao Brasil

(Do GloboEsporte)

Dos males, o menor. O Brasil saiu atrás, sofreu com a defesa rival, não criou tanto como nos jogos da primeira fase, mas arrancou empate por 1 a 1 com a Colômbia nesta segunda-feira, em Bucaramanga, na estreia do Quadrangular Final do Pré-Olímpico. Cetré fez o gol dos donos da casa, e Matheus Cunha, na segunda etapa, garantiu o empate. No outro jogo da noite, a Argentina venceu o Uruguai por 3 a 2.E AGORA?Após a primeira rodada, a Argentina lidera o Pré-Olímpico com três pontos. Os argentinos venceram o Uruguai por 3 a 2. Brasil e Colômbia vêm em seguida, com um ponto. A Celeste é a última, ainda sem pontuar. A próxima rodada é nesta quinta-feira: a seleção de André Jardine encara os uruguaios, às 20h, e os colombianos encaram os argentinos, às 22h30. A rodada final é no domingo. Os dois primeiros se garantem na Olimpíada. Confira a tabela completa!OS 90 MINUTOSAndré Jardine decidiu trocar três jogadores de sua linha defensiva titular. Apenas Nino permaneceu. Mas, na primeira etapa, o principal problema foi a criatividade. O Brasil se manteve no campo de ataque, usou os dois lados do campo com Paulinho e Antony, mas não ameaçou o gol de Ruíz. E deu espaços. Aos 26 minutos, Benedetti cruzou da esquerda, e Cetré apareceu entre os zagueiros brasileiros para testar no gol.Na volta do intervalo, Pedrinho desperdiçou ótima chance, de cabeça. Antony, com cinco finalizações, foi quem mais arriscou pelo lado brasileiro. Matheus Cunha era discreto. Mas foi quem decidiu. Aos 25, ele arriscou de fora da área e acertou o canto direito de Ruíz: 1 a 1. André Jardine lançou Pepê e Reinier em campo nas vagas de Pedrinho e Paulinho, o Brasil insistiu, mas não conseguiu a vitória.TITE DE OLHOTécnico da seleção brasileira principal, Tite esteve em Bucaramanga e acompanhou o empate da equipe de André Jardine. Ele estava acompanhado do presidente da CBF, Rogério Caboclo, e o diretor de Seleções, Juninho Paulista. A partida foi a única a ser observada pelo treinador no Pré-Olímpico. Tite seguirá para a Europa para acompanhar outros jogadores. Os dois últimos jogos da seleção olímpicas serão monitorados por Cléber Xavier, auxiliar do comandante da Seleção.