A primeira capital do Tocantins chora a morte de um baluarte da política municipal



Faleceu no final desta madrugada em Palmas, Salvador Passos, 77 anos. Passos lutava contra problemas de saúde ha algum tempo. Recentemente seu estado de saúde foi debilitando até que o ex-tenente aposentado e articulador político de Miracema do Tocantins não resistiu e veio a óbito neste dia 15 de maio.

Ainda não há informações onde será velado o corpo e o local do sepultamento.

Salvador Rocha Passos, nasceu em São Raimundo Nonato/PI, em 10 de julho de 1.942 e teve como missão migrar para o estado de Goiás, onde a partir de 1971 foi incorporado a Policia Militar, chegando ao posto de tenente.

CIDADÃO MIRACEMENSE

Respondeu pelo Destacamento da Polícia Militar, na então Miracema do Norte, nos anos de 1.976 a 1.982 e ainda de 1.982 a 1.988, no município de Natividade, quando também respondeu como Delegado de Polícia nas duas cidades.Retornou para Miracema em janeiro de 1989, quando se aposentou da carreira militar, passando a usufruir do respeito e idoneidade conquistada, exercendo a articulação da política partidária na cidade.Pioneiros da época lembram que Salvador Passos era bastante respeitado e detinha grande influencia na então Miracema do Norte, transformada em capital do Tocantins, para cumprir a missão de articular a política municipalista daquela cidade que seria a capital do mais novo estado da federação.Pioneiro do então PMDB de Miracema, Salvador Passos exerceu a política partidária de Miracema do Tocantins, como exímio articulador, descobrindo talentos e abrindo caminhos para expansão política do município.Em sua última participação influenciadora na política miracemense, mantendo sua fidelidade ao agora MDB, foi em favor da eleição do então prefeito Moisés Costa/MDB assassinado em agosto de 2018.Salvador Passos já tinha abraçado a pré-campanha da viúva Camila Fernandes à prefeita municipal, mantendo acesa a chama idealista de Moisés da Sercon, como era chamado o prefeito emedebista morto aos 44 anos. Mas, num bom combate, “enfrentou problemas de saúde e depois da luta veio o descanso, deixando uma bela história e uma dolorida saudade”, com disse Zé do Radio nas redes sociais.Salvador passos deixa viúva, a esposa Gezilia Suarte e os filhos Rosana, Kléber, Iêda, Célio, Flávio Suarte e Marcelo.Salvador Rocha Passos em 2018, foi outorgado pela Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, sob a presidência do vereador Edilson Tavares/MDB, com o título de ‘Cidadão Miracemense’, pelos relevantes serviços prestados ao município.NOTA DE PESARFoi com profundo pesar que nós familiares do ex- prefeito Moisés Costa da Silva, o Moisés da Sercon, recebemos a triste notícia do falecimento do amigo Salvador Rocha Passos, Tenente aposentado.Salvador, deixa um legado de amor e dedicação ao município de Miracema- TO. Sempre ligado a política e a história do mesmo.Neste momento tão difícil, prestarmos solidariedade aos familiares e amigos. Em especial a esposa Gezilia Suarte e os filhos Rosana, Kléber, Iêda, Célio, Flávio e Marcelo.Rogamos a Deus que conforte os seus corações.NOTA DE PESARÉ com profundo pesar que a Família MDB de Miracema, recebe a triste notícia do falecimento do membro e amigo Salvador Rocha Passos, um pioneiro da política do município.Salvador Passos, deixa um legado histórico e incondicional dedicação ao município de Miracema do Tocantins.Em nome de todos emedebista do município, prestarmos solidariedade e condolências aos familiares e amigos, em especial a esposa Gezilia Suarte e os filhos Rosana, Kléber, Iêda, Célio, Flávio e Marcelo.Rogamos a Deus que conforte os seus corações.MDB - DIRETÓRIO MUNICIPAL / MIRACEMA DO TOCANTINSNOTA DE PESARA Câmara Municipal de Miracema do Tocantins lamenta o falecimento do cidadão miracemense Salvador Rocha Passos, ocorrido neste dia 16 de maio de 2020.A perda do pioneiro do MDB e excepcional articulador político do município deixa uma lacuna profunda não somente na política partidária, como também, principalmente, na sociedade miracemense.Esta Casa de Leis, através do advogado Flavio Suarte, um dos filhos do já saudoso Salvador Passos, demonstra pesar e imprime condolências aos familiares.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINSLamentamos a notícia da morte do ex tenente aposentado, Salvador Rocha Passos, nesta sexta-feira, 15 de maio, em Palmas.Rocha morava em Miracema onde chegou em 1988, já se ingressando na diretoria-executiva do MDB, na cidade.Mesmo sem pleitear cargos políticos era um defensor do Partido porque acreditava na ideologia da Sigla e sempre participava das discussões que beneficiassem a cidade.Os miracemenses tinham grande admiração por Salvador Rocha e estão enlutados pela perda desse grande homem que defendeu muito a cidade na área da segurança pública.Registramos as nossas condolências à esposa, filhos, netos e amigos e pedimos ao Pai Criador o amparo espiritual a todos.