Foto: Antônio Gonçalves/Prefeitura de Palmas Sede da prefeitura de Palmas fica no centro da capital

Segundo a Prefeitura, acréscimo anual será de R$ 20,3 milhões. Tabelas com valores estão no Diário Oficial do Município.

(Informações do G1TO)

O reajuste anual dos servidores municipais de Palmas para o ano de 2020 foi publicado. O percentual é de 4,48% e foi divulgado no Diário Oficial do Município na noite desta quarta-feira (29). Com a aprovação, as tabelas atualizadas estão em vigor até o próximo ano.O reajuste é referente à data-base para todos os servidores e o acréscimo anual será de R$ 20,3 milhões. Segundo a prefeitura, 8.704 servidores serão contemplados. São eles: 1.029 professores , 675 agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e 7 mil servidores das demais carreiras.O valor dos salários dos funcionários públicos municipais varia conforme a classe ou níveis de escolaridade. Em alguns casos é próximo ao salário mínimo e em outros passa dos R$ 20 mil, como é o caso dos procuradores municipais.