Lei Orçamentária 2020, LDO e Revisão do PPA 2019/2021

Mesmo tendo encerrado o ano Legislativo 2019 na última segunda-feira (16), quando deixou a Casa praticamente limpa de proposituras para deliberação, o presidente da Câmara da primeira capital do Estado, Edilson Tavares/MDB convocou os vereadores para sessão extraordinária nesta quinta-fera, 19, para votar Projetos de Lei do Executivo Municipal, comprovando, mais uma vez, a postura da Casa de Leis de Miracema do Tocantins, em autorizar a gestão responsabilizar-se sobre as ações administrativas do Município.

(Da Redação/MIRA Jornal)

Na oportunidade será divulgado um ofício do Legislativo endereçado ao Executivo, solicitando reconsiderar a centralização das Farmácias Básicas na Policlínica, no centro da cidade. O oficio solicita que sejam implantadas três Farmácias Básicas, assim distribuídas: UBS Setor Universitário; IBS Setor Santa Filomena; e UBS Setor Novo Horizonte.Tradicionalmente as Casas de Leis remetem para as comissões pertinentes as proposituras de caráter complexa e relevante. Assim aconteceu com os PL’s 019, 020, 021, 022 e 023, cujos Pareceres foram concluídos há dias pós a última sessão ordinária desta Legislatura. Os PL’s 019 e 023 entraram em pauta dia 9 de dezembro e os demais dia 16.De acordo com a Mesa Diretora, os projetos que criam secretarias (019) e diversos cargos para a administração (023), somente poderiam ser deliberados após a provação do Orçamento 2020, já que tratam de ações para serem implantadas no próximo ano.Por esta razão a presidência convocou sessão extraordinária - que também poderia ser convocada pelo Executivo Municipal – para a provável aprovação dos PL’s, LOA 2020, LDO 2020 e Revisão do PPA e em seguida os que criam cargos temporários para o ano eleitoral de 2020.COMISSÕES– Branquinho do Araras/PR (Presidente) – Cirilo Douglas/PPR (Relator) – Dr. Ricardo Rocha/PSD (Membro);– Pedro da Farmácia/PRB (Presidente) – Branquinho do Araras/PT (Relator) – Cirilo Douglas/PRP (Membro);– Branquinho do Araras/PT (Presidente) – Irmão Didan/PSB (Relator) – Dr. Ricardo Rocha/PSD (Membro);– Dr. Ricardo Rocha/PSD (Presidente) – Pedro da Farmácia/PRB (Relator) = Branquinho do Araras/PT (Membro).PROJETOS DO EXECUTIVOPL nº 019 – “Altera as Leis 581/2019, 517/2017, 529/2019, dispõe sobre a criação de cargos na estrutura funcional do Município...” (Cria 588 vagas para 22 cargos).PL nº 020 – “Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual para o período de 2020/2021...”PL n° 021 – “Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual de Município de Miracema do Tocantins para o exercício financeiro de 2020.” (R$ 76.587.136,34)PL nº 022 – “Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020...”PL nº 023 – – “Altera a Lei 575/2018, dispõe sobre a Redefinição da Estrutura Administrativa do Município de Miracema do Tocantins – TO, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2020,...” (Cria mais cinco Secretarias).