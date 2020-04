Foto: Divulgação

São Paulo tem quase 1 mil mortos pela doença e o Rio de Janeiro contabiliza 341 mortes. Minas Gerais tem 35 mortes e o Espírito Santo, 28.

(Do Globo.com)

O Rio Grande do Sul tem 24 mortes, Santa Catarina tem 31 e o Paraná, 44. Ceará chegou a 155 fatalidades, Amazonas tem 145 e Maranhão tem 44.No início da tarde, Pernambuco confirmou 2.006 casos e 186 mortes no estado. O Rio Grande do Norte chegou a 463 contaminados e 23 mortes.Durante a manhã, a Bahia e Minas Gerais passaram dos mil casos, com 36 e 35 mortes respectivamente. No estado baiano,154 casos são de profissionais de saúde.O Ceará alcançou 149 mortes em consequência da Covid-19, e o número de pessoas diagnosticadas soma 2.684. No Distrito Federal, o número de casos subiu a 754, mas não houve acréscimo às 20 mortes. O Amapá chega a 470 casos e mantém o número de 10 mortes.No início da madrugada, o Pará confirmou mais cinco mortes de pacientes infectados e registra até o momento 26 óbitos por Covid-19. São 557 casos confirmados no estado..