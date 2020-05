Foto: ASCOM

Emenda

(Suzana Barros com informações da Assessoria dos deputados Ricardo Ayres e Wanda Monteiro).

Em reunião extraordinária, realizada na manhã desta terça-feira, 12,deputados integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação(CCJ) aprovaram, por unanimidade, Projeto de Leidirecionado a beneficiarprofissionais da saúde. A aprovação ocorre no Dia Internacional daEnfermagem.De autoria da deputada Vanda Monteiro (PSL), o Projeto dispõe sobre opagamento de insalubridade para os profissionais da saúde e de outrosquadros que atuam na linha de frente da pandemia do coronavírus.A deputada comemora a primeira etapa de apreciação, destacando asensibilidade dos demais parlamentares e o reconhecimento de umasituação especial neste momento. “Esses profissionais estão arriscando avida em nome da nossa saúde”.Ricardo Ayres (PSB) reforçou que “esse é um justo reconhecimento aosprofissionais que estão na árdua luta de enfrentamento aoCoronavírus”.Segundo ele, esse é um direito adquirido que a AssembleiaLegislativa está propondo fazer valer.O projeto contou com emenda modificativa da relatora, deputada estadualCláudia Lelis (PV). Com a emenda, o pagamento da insalubridade não serárestrito apenas aos servidores concursados, mas para todos.Após aprovação na CCJ, o projeto segue para a Comissão de Finanças epara a Comissão de Saúde para, então, ser lavado à apreciação doPlenário da Assembleia Legislativa.