(Informações do G1TO)

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou a quinta morte por Covid-19 no Tocantins. A paciente Maria Aparecida da Silva, de 62 anos, morreu no dia 30 de abril em um hospital filantrópico de Araguaína. Ela morava em Aguiarnópolis.O governo explicou que o exame foi realizado no Lacen e o resultado saiu neste sábado (2), com amostra colhida após a morte.Em nota, o Governo do Tocantins disse que se solidariza com a família de Maria Aparecida e amigos, desejando força por esta perda em momento tão difícil que todo mundo atravessa.Das cinco mortes registradas no estado, duas foram em Palmas, uma em Paraíso do Tocantins, uma em Sítio Novo e uma em Aguiarnópolis.A paciente Cícera Pereira Silva, de 78 anos morreu no último dia 29, mas a confirmação de que a causa foi a Covid-19 só saiu nesta sexta-feira (1), após o resultado dos exames. Dona Cícera morava em Sítio Novo.As outras mortes registradas no Tocantins por causa da doença são as da servidora pública Romana Sousa Chaves, de 47 anos, em Palmas. Do empresário Erlim de Andrade, de 68 anos, em Paraíso do Tocantins e do caminhoneiro Valdir Conceição Teles, de 52 anos, também na capital.O boletim epidemiológico da SES confirmou 56 novos casos da Covid-19 no Tocantins, que agora soma 246 pacientes com diagnóstico. A informação foi divulgada na manhã deste domingo (3).Os novos casos são de Araguaína, Palmas, Gurupi, Cariri do Tocantins, Aguiarnópolis, Ananás, Couto Magalhães, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional.Araguaína, localizada na região norte do Tocantins, continua sendo a cidade com mais confirmações, com 23 novos casos chegando a 98.A Prefeitura de Palmas divulgou na noite deste sábado que a capital havia registrado 12 novos casos. Mas, o boletim da Secretaria Estadual da Saúde informou que a cidade tem 17 novas confirmações. Com isso, o total chega a 83.