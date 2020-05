Felix Carneiro/Governo do Tocantins A partir de agora, a CNH e o CRLV estão disponíveis no seu smartphone, através do aplicativo (app) Carteira Digital

CNH Digital (CNH-e)

CRLV Digital (CRVL-e)

Passo a passo para obter o app Carteira Digital

(Da Secom TO/Gabriela Fogaça)

Com o objetivo de diminuir aglomerações em tempo de pandemia da Covid-19, o Governo do Tocantins, por meio do Departamento de Trânsito do Tocantins (Detran-TO), implantou nesta terça-feira, 5, o documento digital. A partir de agora, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) estão disponíveis no seu smartphone, pelo aplicativo (App) Carteira Digital.Esta medida irá diminuir o fluxo de pessoas no órgão, pois, não será necessário ir a um posto de atendimento do Detran- TO para imprimir o documento do veículo, porque o documento digital tem o mesmo valor que o documento impresso. Dará agilidade ao processo, porque não será necessário aguardar a impressão da CNH para tê-la em mãos. Tem a praticidade de ter tudo em um só aplicativo, no seu celular. E a segurança assegurada através do QR Code (Quick Response Code), um código de barras bidimensional que irá garantir a integridade e autenticidade do documento, evitando fraldes.“O documento digital vai diminuir o tempo de espera e seguir as orientações da saúde para evitar aglomerações, além de facilitar a fiscalização”, destacou o presidente do Detran-TO, Cláudio Alex Vieira. O presidente anunciou que, em breve, serão implantados novos serviços on-line, melhorando o serviço ofertado ao usuário.Em 2018, foi implantada a CNHe no Tocantins, porém o usuário poderia fazer uso desta inovação somente após a impressão do documento. A novidade é que você não precisa mais aguardar a emissão da sua CNH para tê-la em mãos. O usuário vai ao Detran-TO, cadastra seu e-mail e número de telefone na abertura do processo de CNH, assim que finalizados todos os procedimentos e entregue o processo em um posto de atendimento do Detran-TO os dados serão cadastrados no sistema, então o seu app Carteira Digital será atualizado automaticamente e o documento estará disponível no seu smartphone. Em seguida, o documento será impresso e o usuário poderá buscá-lo no posto de atendimento onde realizou o processo.O documento do veículo, que antes existia somente na versão impressa, agora será totalmente digital. O usuário não precisa ir ao Detran-TO imprimir o CRLV, após a instalação do app no smartphone, efetuado o pagamento das taxas de licenciamento, DPVAT, Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e multas do veículo (caso tenha), o documento será liberado automaticamente no app, após dada a baixa das taxas pelo banco.Caso tenha o interesse em imprimir o documento do veículo, este pode ser feito em casa através de uma impressora comum, no papel A4, que terá o código criptografado único do QR Code como item de segurança. Esta impressão será feita através do site do Detran-TO, para realizá-la é necessário informar dados de segurança você terá no seu celular e no DUT do veículo.Somente em casos de primeiro emplacamento, transferência de veículo e segunda via do Documento Único de Transferência do Veículo (DUT), é necessário ir a um posto de atendimento do Detran, pois o DUT é o único documento que continuará sendo emitido em papel moeda.O usuário deve fazer o download do app, disponível gratuitamente no Google Play e na Apple Store, realizar o cadastro de usuário. Para adicionar o CRLV-e, é necessário informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavan) e o código de segurança impresso no Certificado de Registro de Veículo (CRV), o antigo DUT. Para adicionar a CNH-e, deve ser informado o CPF, dados da CNH e o código de segurança.O documento digital é protegido por uma senha de acesso de quatro dígitos exigidos quando feito o login no aplicativo, caso o smartphone possua leitura biométrica, a senha poderá ser a impressão digital ou leitura facial do usuário para os smartphone.