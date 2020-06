Divulgação Assembleia Legislativa responde "Carta Aberta" divulgada pela AVECOM

VEJA INTEGRA DA CARTA:

De acordo com a nota "A Assembleia é sensível às demandas do setor. Historicamente, a Casa sempre foi parceira dos sites, rádios e TVs de todas as regiões do Estado. Parceria intensificada na gestão do presidente Antonio Andrade (PTB), que já determinou a retomada da produção e veiculação de novas campanhas, o mais breve possível".Os veículos de comunicação do Tocantins membros da AVECOM e outros veículos que não fazem parte da associação também assinaram a Carta Aberta.A Diretoria de Comunicação ainda se comprometeu em retornar com a divulgação das campanhas publicitarias do Parlamento.Em nome dos deputados estaduais, a Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins vem a público declarar seu reconhecimento aos indispensáveis serviços prestados pelos veículos de comunicação do nosso Estado, sem os quais, sobretudo neste momento de pandemia, a vida do nosso povo seria ainda mais difícil.Como bem lembraram os integrantes da Associação Tocantinense dos Veículos de Comunicação - em nota publicada nesta quinta-feira, 18 -, os veículos produzem jornalismo profissional, compromissado com a verdade, com a apuração honesta e a divulgação dos fatos, da forma mais imparcial possível.A nota da Avecom teve como objetivo sensibilizar os gestores públicos (sobretudo do Executivo e do Legislativo) sobre a "escassez dos recursos" destinados ao setor por meio de campanhas publicitárias. Essas verbas, diz a nota, são decisivas para que consigam sobrevir à pandemia, sem demitir jornalistas e outros profissionais da área, que se arriscam diariamente para levar informações confiáveis aos leitores, ouvintes e telespectadores tocantinenses.A Assembleia é sensível às demandas do setor. Historicamente, a Casa sempre foi parceira dos sites, rádios e TVs de todas as regiões do Estado. Parceria intensificada na gestão do presidente Antonio Andrade (PTB), que já determinou a retomada da produção e veiculação de novas campanhas, o mais breve possível.A divulgação das ações do poder público não serve apenas de "ajuda" para a manutenção dos veículos de comunicação; é, sobretudo, cumprir o princípio constitucional da Publicidade, que obriga a Administração Pública a dar transparência aos seus atos.Palmas-TO, 18 de junho de 2020.A Associação de Veículos de Comunicação do Tocantins – AVECOM parabeniza a Prefeitura de Palmas pela realização da primeira fase da licitação para escolha das três agências que vão atender o Executivo Municipal e gerenciar verbas publicitárias que totalizam R$ 12 milhões, bem como as 16 agências participantes.Para a AVECOM A participação de agências do Tocantins, Goiás, Amazonas, Bahia, Roraima e do Distrito Federal demonstra a amplitude e importância do certame.A realização da licitação é de suma importância para o mercado publicitário e jornalístico não só de Palmas, mas de todo o Tocantins, uma vez que são setores interdependentes, que empregam mão de obra especializada, geram renda, riqueza e principalmente conhecimento.A AVECOM está acompanhando de perto o certame e espera que as próximas fases deem da forma mais ordeira possível, desejando que o poder público zele por sua lisura e os participantes aceitem o resultado do pleito, uma vez que em caso de judicialização e demora na homologação do resultado todos perdem: Prefeitura, Agências, Veículos e principalmente a população, que conta com as campanhas institucionais para ter ciência das ações do Executivo Municipal, sendo esta uma obrigação legal e constitucional.Ademais, desejamos boa sorte à Comissão de Licitação, no afã de que seja dada a devida celeridade ao processo, respeitando todos os prazos e a lei, o que ao fim e ao cabo vai beneficiar todos os agentes, públicos e privados envolvidos no processo.Presidente