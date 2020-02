Foto: Ademir dos Anjos

Kátia Abreu participa da Expedição Weverton Rocha – Jalapão 2020, que vem ao Tocantins com a proposta de registrar as belezas do Jalapão e divulgar o potencial turístico da região.

(Da Ascom Katia Abreu)

A expedição Weverton Rocha – Jalapão 2020 chegará ao Tocantins no dia 8 de fevereiro para conhecer o jalapão, com a proposta de registrar as belezas da região e mostrar ao Brasil e ao mundo a identidade única do lugar que se tornou destino certo de muitos brasileiros e até estrangeiros. Todo o percurso será feito em veículos do tipo UTV, utilitários multitarefas.A expedição é uma proposta da empresa Tropical Adventure Expedições e permanecerá na região do Jalapão entre os dias 8 e 14 de fevereiro. No roteiro, pontos turísticos como as dunas, cachoeiras, lagoas e fervedouros estão na lista de visitação da equipe que deve conhecer ainda a comunidade do Mumbuca e os artesanatos locais.O convite da senadora Kátia Abreu à empresa de turismo faz parte do seu projeto, já aprovado no senado, que institui o Tocantins como Rota Nacional do Turismo de aventura, ecológico, rural, de sol e praia, de vivência, cultural, religioso e gastronômico (Pl 5.141/2019), cujo objetivo é fomentar o turismo, promover o crescimento econômico e valorizar os bens culturais e naturais da região.Na comitiva estarão presentes amigos da parlamentar tocantinense, como o senador, Weverton Rocha (PDT/MA), empresários do setor turístico e amantes do turismo de aventura, vindos do Maranhão, Piauí e Distrito Federal.Tropical Adventure ExpediçõesA Tropical Adventure é uma empresa com mais de 20 anos de atuação no campo do turismo, especializada em roteiros de aventura e ecoturismo, com sede em Barreirinhas (MA) cidade que é o portal de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.