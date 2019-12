Divulgação

Os shows vão ocorrer a partir da 20h do dia 31 de dezembro na Capital e interior do Tocantins



Saiba como será a maior festa de passagem de ano - Réveillon - na capital Palmas e demais cidades tocantinenses

Palmas

Taquaruçu,

Araguaína

Gurupi

Dianópolis

Araguatins

São Bento do Tocantins

Pau D'Arco

Monte Santo do Tocantins

Pedro Afonso

Araguacema

Barrolândia

Rio dos Bois

Na capital, haverá festas privadas e atrações regionais no evento aberto na praia da Graciosa..Os moradores de Palmas poderão escolher onde passar a virada de ano. Para quem quiser uma programação gratuita haverá shows de atrações regionais na Praia da Graciosa. Estão confirmados a banda Liberou Geral; 3 tons de preto; Viola de Júnior e a dupla Di Luca e Raphael. Também haverá queima de fogos de artifício que deve durara entre 10 e 15 minutos.Já nas festas privadas, a AABB terá show com as duplas Matogrosso & Mathias, Paulo Freire & Luciano e com a cantora Eletra. O valor do ingresso varia conforme o lote e os interessados podem conseguir mais informações pelo número (63) 3215-8209.No Cafe de la Musique devem se apresentar a dupla Alex & Matielo, o grupo Negroni e também HAAS, Alex Koen e Thascya. O ingresso custa R$ 200 e mais informações pelo número (63) 9 9955 0033.Na Sede Live Music também está prevista festa para a virada com o cantor Gabriel Gava como atração principal e ainda com RobôShow, Dan Lellis, Smoke, Rafa Souza, Aux Two, Andrey Felipe, Caio Gamboge, 2 Tons de Preto e Baile do Noel. O evento é Open Bar e o valor do ingresso varia conforme o lote e a área a que ele dá acesso. É possível consultar os organizadores pelos telefones (62) 9 9999-9204 / (63) 9 8500-5847.Em Taquaruçu, a alternativa é a festa na Casa do Artesão, que terá atrações locais da cena alternativa. Entre os nomes confirmados, estão Rivaz Folc., Raphaelson Marabá, Mic, Dacalma, DLPM (Da Lage Pro Mundo), Caverna Crew, e Dj Palhacin. Também haverá espetáculo poético com Gilson Cavalcante e participação da Banda Urtiga. O ingresso varia entre R$ 20 e R$ 30. Mais informações pelo número (63) 9 92950-0278.Réveillon em Araguaína terá 14 minutos de queima de fogos e música eletrônica para animar o públicoFesta começará às 18h do dia 31 de dezembro e seguirá até a madrugada do dia seguinte. Organização espera mais de 10 mil pessoas na Via Lago.Quem vai passar o réveillon em Araguaína, uma das opções é curtir a programação na Via Lago, maior cartão postal da cidade. Por lá, serão 14 minutos de queima de fogos para encantar o público que vai esperar a chegada do ano novo ao ar livre. A programação é de graça e também inclui música eletrônica com o DJ Pepeu.O show pirotécnico, dando as boas-vindas ao ano de 2020, terá início à meia-noite na ilha formada no meio do Lago Azul.Gurupi tem um dos réveillons mais animados do interior do Tocantins. E este ano não vai ser diferente.A festa vai ser realizada no Parque Mutuca, no dia 31, a partir das 21 horas.Além dos shows variados, que vão desde o axé music, passando também por muito forró e pagode, a prefeitura irá promover uma grande queima de fogos à meia noite. “Disponibilizaremos uma grande estrutura para receber as bandas e as famílias no parque mutuca”, garante o prefeito de Gurupi, Alexandre Abdalla."Réveillon é uma data festiva, que deve ser comemorada com paz, alegria e, acima de tudo, segurança. E é isso que nós queremos proporcionar à nossa boa gente de Gurupi”, destacou Abdalla.A partir das 21 horas: - Amigos do Samba - Banda Skema Brasil - Forró Pau no GatoÀ meia noite: Grande Queima de FogosMaior cidade da região sudeste do Tocantins terá festa aberta para a virada do ano. O evento será na na Praça da Liberdade, no setor Bela Vista, a partir das 20h. As atrações são Deivinho Ferreira, Átila & Matheus, Banda Nosso Som e Kleison & Kleiber. Segundo a prefeitura, haverá também praça de alimentação, banheiros químicos e segurança. Está prevista uma queima de fogos para comemorar a chegada de 2020.No extremo-norte do Tocantins, a animação da festa em Araguatins fica por conta da banda pernambucana Arreio de Ouro. Os artistas tocam forró, toadas e xotes. Também será realizada queima de fogos. Ainda não foram informadas as atrações locais. Apesar do acidente que destruiu parte do píer de Araguatins, o evento foi mantido no local e a sinalização e segurança no trecho afetado serão reforçadas.A prefeitura confirmou festa aberta na Praça Osvaldo Franco. As atrações serão Kaviar do Arrocha, DJ Lupus e Pedro Valoura. Os shows devem começar por volta das 22h. Não foi informado se haverá ou não queima de fogos.Em Pau D'Arco a grande atração da noite é o cantor de forró Washington Brasileiro. Também estão previstas as apresentações de Ricardo, Robinho Estilizado, Moisés Mix e da dupla Caio Victor & Tinan. Haverá queima de fogos no momento da virada. Os shows serão na praça central da cidade.Em Monte Santo a programação de virada do ano será no distrito Campina Verde a partir das 21h. Estão confirmadas Luna & Vitória, Patrícia Borges, Skylove e Robson Almeida. A entrada é gratuíta. Também deve ser realizada uma queima de fogos.Na região centro norte do estado também haverá festa. Em Pedro Afonso o local do réveillon 2020 é a praça Coronel Lysias Rodrigues. Os shows começam às 22h e a principal atração é a dupla Maykow & Bruno. A abertura fica por conta de Donatti, Fábio Mazza e Jhone Sanfoneiro. A prefeitura informou que os shows devem continuar até às 6h do dia 1º de janeiro. Está prevista queima de fogos.A praça Beira Rio será o palco da festa na cidade que fica às margens do Araguaia. Os shows começam às 22h e as apresentações serão de Luna & Vitória, Michel Firmo e França Show. Não foram divulgadas informações sobre se haverá queima de fogos.Em Barrolândia os shows começam às 23h, mas desde mais cedo haverá uma praça de alimentação e música disponível para os moradores. A festa será em frente ao prédio da prefeitura, na praça de eventos do município. A animação fica por conta de Robson Almeida e Gilvaney Ferreira. No momento da virada, será realizada uma queima de fogos de artifício.Em Rio dos Bois, na região central do Tocantins, a comemoração da virada de 2019 começa às 22h. O evento será na praça Sebastião Borba e terá apresentações de Magno Fernandes e do Projeto 1+1. Não foi divulgado se haverá queima de fogos.