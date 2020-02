Secretaria da Segurança Pública

A Polícia Civil do Tocantins, por da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Palmas, informa que na manhã deste sábado, 8, cumpriu dois mandados de busca e apreensão referentes ao homicídio do empresário Elvisleye Costa de Lima, ocorrido no dia 24 de janeiro, na Avenida Palmas-Brasil, na Capital.Os dois mandados foram cumpridos simultaneamente em Palmas e Goiânia (GO). Além dos mandados de busca e apreensão, desde as primeiras horas do dia a 1ª DHPP tenta cumprir dois mandados de prisão em desfavor de um homem de 36 anos, apontado como mentor do crime; e de um outro homem de 46 anos, apontado como executor do homicídio.Em conformidade com as investigações, a Polícia Civil, por meio da 1ª DHPP, afirma que não há dúvidas de que o homem de 36 anos armou uma emboscada para atrair a vítima até o local do crime, onde o executor já estava aguardando. O empresário foi morto dentro de seu veículo por disparos de arma de fogo. O mentor do crime não foi localizado em suas residências e caso não se apresente à Polícia será considerado foragido da Justiça. O executor do crime já é considerado foragido.