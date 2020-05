MIRA Jornal

Foto: Arquivo MIRA

(Com informações da Ascom-Prefeitura /Juliana carneiro)

Veja o Decreto na íntegra:

A Prefeitura de Miracema do Tocantins diante do novo cenário regional que confirma o crescimento exponencial de casos de covid-19 nas cidades circunvizinhas e também no município, que já apresenta 14 casos confirmados, resolve após reunião virtual com o Comitê Gestor de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, adotar medidas complementares aos decretos anteriores como forma de intensificar o trabalho de contenção da disseminação do coronavírus.De acordo com o novo decreto publicado no diário oficial do município desta sexta-feira, 29, cria-se o DISK AGLOMERAÇÃO 63 99928-4219 Ficam autorizados os representantes legais das instituições integrantes do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19, conforme Decreto Municipal nº 113/2020, promover incursões junto à rede comercial da Cidade, bem como, em locais que podem ocasionar aglomerações, a fim de fiscalizar, orientar, notificar e, se necessário, requerer a força policial para fazer valer os Decretos Municipais de enfrentamento ao Covid-19 ou informar prática de crime na forma do art. 268 do Código Penal Brasileiro.Art. 8º - Permanecem inalterados os demais dispositivos e proibições dos Decretos Municipais anteriores que tratam do enfrentamento do Covid-19, desde que não contrariem as medidas dispostas no presente Decreto Municipal.Art. 9º - infratores das regras do presente Decreto, bem como, dos demais Decretos que tratam de prevenção à contaminação do Convid-19, responderão por crime contra a ordem e saúde pública, conforme art. 268 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo das sansões administrativas.Art. 10º - Os casos omissos serão dirimidos pelo Gabinete do Prefeito e pelas Secretarias Municipais, bem como, pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao CORONAVÍRUS (Covid19).Art.11º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.DECRETO N°147/2020, DE 29 DE MAIO DE 2020.“ D I S P Õ E S O B R E N O VA S R E G R A S PA R AENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO ÂMBITODO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS EADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS,Estado do Tocantins, usando de suas atribuições legais e constitucionais, nostermos da Lei Orgânica do Município e, ainda,CONSIDERANDO as orientações da Organização Mundial da Saúde,do Ministério da Saúde e das Secretárias Estadual e Municipal da Saúde, bemcomo, as deliberações do Comitê de Prevenção e Enfretamento ao Covid-19;CONSIDERANDO que até a data da publicação deste Decreto, oscasos confirmados de infecção por Covid-19 no Município de Miracema doTocantins já somam 09 (nove), havendo, ainda, 87 (oitenta e sete) notificados e42 (quarenta e dois) monitorados;CONSIDERANDO o aumento substancial de casos nos últimos dias,tanto em Miracema do Tocantins, quanto em cidades circunvizinhas;CONSIDERANDO que a pandemia impõe certa inconstância nasituação sanitária do Município, cominando na necessidade de tomadas dedecisões de acordo com a realidade atual;CONSIDERANDO a necessidade de garantia do bem-estar de toda apopulação com a adoção de medidas que possibilitem a redução da disseminaçãodo COVID-19.DECRETA:Art.1º - Ficam suspensas, por 15 (quinze dias), as seguintes atividades:I - restaurantes, vendedores ambulantes em geral, food trucks, trailers,açaiterias/sorveterias, pizzarias, sanduicherias, lanchonetes e similares, podendomanter atividades exclusivamente para os seguintes serviços de entrega:a) delivery – entrega em domicílio;b) drive-thru – compra e entrega no estabelecimento dentro de veículoautomotor; ec) take-out – compra remota com retirada no estabelecimento.II – templos religiosos de qualquer crença, podendo manter suas portasabertas simbolicamente, permitida apenas o atendimento individualizado, bemcomo, a celebração e a transmissão virtual de missas, cultos ou rituais, sem apresença de fiéis ou seguidores.III – Academias de ginasticas, salões de beleza, barbearias, centrosde estéticas e estabelecimentos congêneres, bem como, serviços de saúdeodontológica não emergencial.§1º Após 15 (quinze) dias, os estabelecimentos citados no presenteartigo deverão apresentar junto à vigilância sanitária do Município um planode funcionamento seguro.§2º A vigilância sanitária emitirá autorização de funcionamento aosestabelecimentos que apresentarem plano de funcionamento seguro, dentro dosparâmetros recomendados pela Organização Mundial de Saúde e Ministérioda Saúde.Art. 2° Permanecem suspensos por tempo indeterminado, àconsumação local em bares, conveniências, distribuidoras de bebidas econgêneres.§1º Os estabelecimentos citados no art. 2º podem manter acomercialização dos seus produtos, por meio de delivery, drive trhu e tak out.§2º A competência para legislar acerca de consumo e venda de bebidaalcoólica é do Estado e da União, razão pela qual, qualquer medida adotada peloPoder Público Municipal a esse respeito fere o princípio da legalidade.Art. 3° Permanecem suspensos por tempo indeterminado todas asatividades de recreação em espaços públicos ou privados, que impliquem emaglomeração.Art. 4º Fica instituído no âmbito do Município de Miracema doTocantins toque de recolher, das 22h00min (vinte e duas horas) da noite atéas 05h00min (cinco horas) da manhã, por 15 (quinze) dias, prorrogáveis, adepender da necessidade.Paragrafo único. A presente medida não abrangerá os serviçosessenciais e os munícipes que trabalham durante o turno da noite ou quetenha necessidade de buscar serviços essenciais durante este período, sendocomprovada a urgência do caso.Art. 5° Fica estabelecido à restrição de circulação em toda redecomercial, incluindo a rede bancária os demais comércios de serviços essenciais,sendo permitido apenas 06 (seis) clientes por vez dentro do estabelecimento.Parágrafo único. A presente medida terá de ser aplicada sem prejuízodas demais medidas de segurança já determinadas nos Decretos Municipaisanteriores.Art. 6º Fica instituído o disk aglomeração por meio do número detelefone 63 99928-4219, canal que possibilitará a comunidade comunicar aocorrência de aglomerações, possibilitando a ação da vigilância sanitária edemais organismos fiscalizadores.§1º As denuncias deverão ser feitas, preferencialmente, por WhastApp,acompanhadas de fotos e/ou vídeos, bem como, endereço da ocorrência e, sepossível, informações sobre os provocadores.Art.7º. A fiscalização aos ditames estabelecidos por este decretopoderá ser realizada pela vigilância sanitária, fiscalização ambiental, assimcomo pela polícia militar, civil, ambiental, penal, grupos de servidores públicosmuniciais formado para apoiar a Vigilância Sanitária, representantes legais dasinstituições integrantes do Comitê de Prevenção e Enfretamento ao Covid-19,conforme Decreto Municipal nº 113/2020.Paragrafo único. Ficam autorizados os representantes legais dasinstituições integrantes do Comitê de Prevenção e Enfretamento ao Covid-19,conforme Decreto Municipal nº 113/2020, promover incursões junto à redecomercial da Cidade, bem como, em locais que podem ocasionar aglomerações, afim de fiscalizar, orientar, notificar e, se necessário, requerer a força policial parafazer valer os Decretos Municipais de enfrentamento ao Covid-19 ou informarprática de crime na forma do art. 268 do Código Penal Brasileiro.Art. 8º - Permanecem inalterados os demais dispositivos e proibiçõesdos Decretos Municipais anteriores que tratam do enfretamento do Covid-19,desde que não contrariem as medidas dispostas no presente Decreto Municipal.Art. 9º - infratores das regras do presente Decreto, bem como, dosdemais Decretos que tratam de prevenção à contaminação do Convid-19,responderão por crime contra a ordem e saúde pública, conforme art. 268 doCódigo Penal Brasileiro, sem prejuízo das sansões administrativas.Art. 10º - Os casos omissos serão dirimidos pelo Gabinete do Prefeitoe pelas Secretarias Municipais, bem como, pelo Comitê Municipal de Prevençãoe Enfrentamento ao CORONAVIRUS (Covid19).Art.11º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,revogadas as disposições em contrario.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MIRACEMA DOTOCANTINS, Estado do Tocantins, aos vinte nove dias do mês de maio dedois mil e vinte.SAULO SARDINHA MILHOMEMPREFEITO MUNICIPAL