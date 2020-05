Foto: Divulgação Brasil ultrapassa a China no número de casos confirmados de coronavírus

As secretarias estaduais de Saúde confirmam no país 87.187 casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2), com 6.006 mortes.



Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta sexta-feira (1), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 6.006 mortes provocadas pela Covid-19 e 87.187 casos confirmados da doença em todo o país.

Taxa de ocupação de leitos de UTI

Testes feitos pelos estados

Pacientes recuperados

Fonte: secretarias estaduais de Saúde

Acre – 23,3% em todo o estado em 28/04Alagoas – 36% em todo o estado em 29/04Amazonas – 94% em todo o estado em 1/5Bahia – 78% em todo o estado em 29/04Ceará – 98% em todo o estado em 26/04Espírito Santo - 83% em todo o estado em 29/04Maranhão – 79% em todo o estado em 29/04Mato Grosso – 4,8% dos leitos de UTI da rede pública em todo o estado em 23/04Mato Grosso do Sul – 2,6% em todo o estado em 27/04Minas Gerais – 58% em todo o estado em 28/04Pará – 84% em todo o estado em 15/04Paraíba – 28% em todo o estado em 25/04Paraná – 29% em todo o estado em 30/04Piauí - 26,7% em todo o estado em 29/04Pernambuco – 98% em todo estado em 29/04; além disso, 99% dos leitos de UTI da rede pública dedicados aos pacientes infectados pelo novo coronavírus também estão ocupadosRio de Janeiro – 92% em todo o estado em 27/04Rio Grande do Norte – 33% em todo o estado em 22/04Rio Grande do Sul – 54,5% em todo o estado em 22/04Rondônia – 29,6% em todo o estado em 29/04Santa Catarina – 15,68% dos leitos na rede pública em todo o estado em 30/04São Paulo – 68,7% em todo o estado em 29/04Sergipe – 6 leitos ocupados em 23/04Tocantins – 10% dos leitos ocupados em 28/4Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação.Acre 1.840 27/04Alagoas 2.594 27/04Amapá 4396 28/4Amazonas 6.183 27/04Bahia 16.456 28/04Ceará 26.764 30/04Distrito Federal 31.265 28/04Espírito Santo 12969 30/04Goiás 10.352 27/04Maranhão 7.355 30/04Mato Grosso 1.986 30/04Mato Grosso do Sul 2.249 27/04Pará 5.284 30/04Paraná 17.771 30/4Pernambuco 8.036 23/04Piauí 5.184 28/04Rio Grande do Norte 6.806 22/04Rondônia 2045 29/04Roraima 718 23/04Santa Catarina 16.000 30/4São Paulo 35.600 22/04Sergipe 2.084 29/04Tocantins 68 29/04Total 224.005Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia não divulgaram o número de testes.Pacientes recuperados de Covid-19 nos estadosAcre 501 28/04Alagoas 107 28/04Amapá 471 29/04Amazonas 1.639 30/04Bahia 582 30/04Distrito Federal 871 30/04Espírito Santo 849 30/04Maranhão 784 30/04Mato Grosso 182 30/04Mato Grosso do Sul 355 28/04Pará 1.415 30/04Paraíba 152 29/04Paraná 915 30/04Pernambuco 1.074 30/04Piauí 129 26/04Rio de Janeiro 4.002 28/04Rio Grande do Norte 352 22/04Rio Grande do Sul 678 24/04Rondônia 107 28/04Roraima 110 29/04Santa Catarina 704 28/04Sergipe 45 27/04Tocantins 26 29/04Total 16.050